BJP MLA के मुंह पर तेजाब फेंकने की धमकी, हाथ-पैर काटने की बात करके कांग्रेस नेताओं को भी हड़का चुके हैं TMC लीडर

घोष ने हाल ही में अन्य राज्यों में काम करने वाले बंगाल के प्रवासी मजदूरों को 'रोहिंग्या' या 'बांग्लादेशी' बताया था। उन टिप्पणियों का जिक्र करते हुए अब्दुर ने कहा कि जो बेशर्मी से कहता है कि प्रदेश से बाहर काम करने बंगाल के 30 लाख प्रवासी मजदूर बंगाली नहीं हैं, वे रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं।