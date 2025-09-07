Patrika LogoSwitch to English

BJP MLA के मुंह पर तेजाब फेंकने की धमकी, हाथ-पैर काटने की बात करके कांग्रेस नेताओं को भी हड़का चुके हैं TMC लीडर

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अब्दुर रहीम बख्शी ने भाजपा विधायक शंकर घोष को धमकी दी है। बख्शी ने कहा कि अगर घोष ने प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या या बांग्लादेशी कहा, तो वह उनके मुंह में तेजाब डाल देंगे। बख्शी मालदा जिले के टीएमसी अध्यक्ष हैं और पहले भी विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहे हैं। भाजपा ने उनके बयान की निंदा की है

कोलकाता

Mukul Kumar

Sep 07, 2025

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बड़े नेता अब्दुर रहीम बख्शी। फोटो- X/@AbdurBoxi

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बड़े नेता अब्दुर रहीम बख्शी एक बयान देकर बुरी तरह फंस गए हैं। उन्होंने भाजपा विधायक शंकर घोष के मुंह पर तेजाब फेंकने की धमकी दी है।

बता दें कि अब्दुर रहीम बख्शी मालदा जिले के टीएमसी अध्यक्ष हैं। वह अपने बयान को लेकर पहले भी विवादों में घिर चुके हैं। उन्होंने कुछ साल पहले भाजपा, माकपा और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हाथ-पैर काटने की धमकी दी थी।

खुले मंच से भाजपा विधायक को दी धमकी

अब्दुर रहीम बख्शी ने शनिवार शाम को भाजपा विधायक को खुले मंच से धमकी दी। उनकी पार्टी की ओर से मालदा जिले में एक सभा का आयोजन किया था। यह सभा अन्य भारतीय राज्यों में बंगाली मजदूरों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रखी गई थी।

इस सभा को संबोधित करते हुए अब्दुर ने सीधे भाजपा विधायक शंकर घोष पर हमला बोला। हालांकि, उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा पूरी तरह से उनकी तरफ ही था।

घोष ने हाल ही में अन्य राज्यों में काम करने वाले बंगाल के प्रवासी मजदूरों को 'रोहिंग्या' या 'बांग्लादेशी' बताया था। उन टिप्पणियों का जिक्र करते हुए अब्दुर ने कहा कि जो बेशर्मी से कहता है कि प्रदेश से बाहर काम करने बंगाल के 30 लाख प्रवासी मजदूर बंगाली नहीं हैं, वे रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं।

तो मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अगर मैं दोबारा यह बात सुनूंगा, तो मैं आपके मुंह में तेजाब डालकर आपकी आवाज जलाकर राख कर दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि यह पश्चिम बंगाल है। हम बंगाली आपको बोलने की जगह नहीं देंगे। मैं आपका चेहरा तेजाब से जला दूंगा।

समर्थकों से भाजपा का झंडा फाड़ने की अपील

इसके साथ, उन्होंने लोगों से भाजपा के झंडे फाड़ने और जिले में पार्टी का सामाजिक बहिष्कार करने की भी बात कह दी। इस टिप्पणी की भाजपा ने तुरंत निंदा की। प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी पर धमकी और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

मालदा उत्तर से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि इस तरह की धमकियां राज्य चुनावों से पहले सत्तारूढ़ पार्टी की हताशा को दर्शाती हैं।

उन्होंने कहा कि यह तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति है। उनका काम लोगों को डराना-धमकाना है। मालदा में अब इस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं।

सांसद ने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अक्सर खबरों में बने रहने के लिए ऐसी बातें कहते हैं। अगले विधानसभा चुनाव में तृणमूल की हार का डर उन्हें परेशान कर रहा है।

politics

Published on:

07 Sept 2025 12:10 pm

Hindi News / National News / BJP MLA के मुंह पर तेजाब फेंकने की धमकी, हाथ-पैर काटने की बात करके कांग्रेस नेताओं को भी हड़का चुके हैं TMC लीडर

