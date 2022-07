West Bengal SSC Scam: पार्थ चटर्जी को लेकर तृणमूल सांसद ने दिया बड़ा बयान, कहा - 'TMC को किया शर्मिंदा और बदनाम'

सौगत रॉय ने कहा कि पार्थ चटर्जी ने जो भी किया उसेस मुख्यमंत्री बिल्कुल अंजान थी। उन्होंने पार्टी को शर्मिंदा किया है और अपमान किया है। इस लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें मंत्री पद से हटाने के साथ-साथ बर्खास्त कर दिया गया।

स्कूल शिक्षकों की भर्ती घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किए जाने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस (TMC) भी उनसे दूरियां बनाने लगी हैं। वहीं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जवाब की मांग कर रही है। इसी बीच भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए TMC के सांसद की प्रतिक्रिया सामने आई है। TMC के सांसद सौगत रॉय ने शुक्रवार को कहा कि बर्खास्त नेता और पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद TMC को 'शर्मिंदा, बेइज्जत और बदनाम' किया।

Trinamool MP Saugata Roy on Sacked Bengal Minister Partha Chatterjee, - 'embarrassed and dishonoured TMC, Matter Of Shame'