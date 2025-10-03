Patrika LogoSwitch to English

इस राज्‍य में औरतों पर हो रहे हैं सबसे ज्‍यादा एसिड अटैक, NCRB की रिपोर्ट में लगातार तीसरे साल टॉप पर

रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में हुए इन 57 मामलों में 60 पीड़ित हैं। पूरे देश में 207 घटनाओं में 220 पीड़ित दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश 31 मामलों और 31 पीड़ितों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पश्चिम बंगाल देश का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यह 2018 से लगातार एसिड अटैक के मामलों में टॉप पर है। NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य में 48 घटनाएं दर्ज हुई थीं, जिनमें 52 पीड़ित थे। देशभर में 2022 में कुल 202 मामले दर्ज हुए थे।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 03, 2025

पश्चिम बंगाल एसिड अटैक के सबसे अधिक मामलों वाला राज्य बना (photo - AI)

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NRBC) की ताजा एनुअल रिपोर्ट देशभर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में मामूली गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल अब भी एसिड अटैक के सबसे अधिक मामलों वाला राज्य बना हुआ है। हाल ही में जारी क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 में देशभर में 207 एसिड अटैक के मामले दर्ज हुए, जिनमें से आईपीसी के सेक्शन 326ए के तहत 57 मामले केवल पश्चिम बंगाल से सामने आए। यानी, देश के कुल एसिड अटैक मामलों का 27.5% घटनायें केवल बंगाल में हुई हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में हुए इन 57 मामलों में 60 पीड़ित हैं। पूरे देश में 207 घटनाओं में 220 पीड़ित दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश 31 मामलों और 31 पीड़ितों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पश्चिम बंगाल देश का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यह 2018 से लगातार एसिड अटैक के मामलों में टॉप पर है। NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य में 48 घटनाएं दर्ज हुई थीं, जिनमें 52 पीड़ित थे। देशभर में 2022 में कुल 202 मामले दर्ज हुए थे।

एसिड अटैक सर्वाइवर्स और एक्टिविस्ट्स ने बिना लाइसेंस एसिड की बिक्री पर कड़ी रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश (W.P. क्रिमिनल 129/2006, लक्ष्मी बनाम भारत संघ) में ओवर-द-काउंटर एसिड बिक्री पर रोक लगाई थी और स्पष्ट किया था कि दुकानदार को बिक्री का पूरा रजिस्टर रखना होगा, जिसमें खरीदार की पहचान और खरीदी गई मात्रा दर्ज हो।

महिलाओं पर अपराध का हाल

रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 34,691 मामले दर्ज हुए, जो 2022 के 34,738 मामलों से थोड़ा कम है। राज्य में क्राइम रेट 71.3% प्रति लाख महिला आबादी दर्ज हुआ। 2023 में राज्य में अनुमानित महिला आबादी 4.86 करोड़ थी। सबसे ज़्यादा मामले धारा 498ए (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता) के अंतर्गत दर्ज हुए।

पश्चिम बंगाल में आईपीसी की धारा 498 ए के तहत 19698 मामले दर्ज किए गए, जो उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। यूपी में 19889 मामले दर्ज किए गए। आईपीसी की धारा 498 ए के तहत पीड़ितों के संदर्भ में पश्चिम बंगाल में 20462 पीड़ित दर्ज किए गए, जो देश में सबसे अधिक है।

Published on:

03 Oct 2025 08:36 am

Hindi News / National News / इस राज्‍य में औरतों पर हो रहे हैं सबसे ज्‍यादा एसिड अटैक, NCRB की रिपोर्ट में लगातार तीसरे साल टॉप पर

