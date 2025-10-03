रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में हुए इन 57 मामलों में 60 पीड़ित हैं। पूरे देश में 207 घटनाओं में 220 पीड़ित दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश 31 मामलों और 31 पीड़ितों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। पश्चिम बंगाल देश का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यह 2018 से लगातार एसिड अटैक के मामलों में टॉप पर है। NCRB रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य में 48 घटनाएं दर्ज हुई थीं, जिनमें 52 पीड़ित थे। देशभर में 2022 में कुल 202 मामले दर्ज हुए थे। 2 min read