बंगाल चुनाव को लेकर नए BJP अध्यक्ष का प्लान सेट, बंद कमरे में नेताओं को क्या देंगे मंत्र? शाह पर भी टिकी सबकी निगाह

बता दें कि गृह मंत्री शाह ने पिछले महीने पश्चिम बंगाल का साल के आखिर में दौरा किया था। उस दौरे के दौरान भी, उन्होंने सार्वजनिक रैलियों या रोड शो से परहेज किया और अंदरूनी संगठनात्मक बैठकों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। दौरे के दौरान उनका एकमात्र सार्वजनिक कार्यक्रम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था।