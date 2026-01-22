22 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

बंगाल चुनाव को लेकर नए BJP अध्यक्ष का प्लान सेट, बंद कमरे में नेताओं को क्या देंगे मंत्र? शाह पर भी टिकी सबकी निगाह

पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। चुनाव के मद्देनजर इस महीने पश्चिम बंगाल में लगातार महीने के आखिर में दौरे होंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी के नए चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा। इसमें चुनाव के

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 22, 2026

Late naveen kishore sinha, death anniversary, nitin nabin, bjp national working president

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (Photo-IANS)

पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। चुनाव के मद्देनजर इस महीने पश्चिम बंगाल में लगातार महीने के आखिर में दौरे होंगे।

पहले भारतीय जनता पार्टी के नए चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होगा। इसमें चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर अंदरूनी संगठनात्मक बैठकों पर खास ध्यान दिया जाएगा।

सार्वजनिक रैली नहीं करेंगे दोनों नेता

पश्चिम बंगाल में BJP की राज्य समिति के एक सदस्य ने कहा- केंद्रीय गृह मंत्री इस महीने अपने बंगाल दौरे के दौरान एक भी सार्वजनिक रैली नहीं करेंगे।

भाजपा अध्यक्ष भी ऐसा नहीं करेंगे। वे दोनों राज्य BJP नेताओं के साथ अंदरूनी संगठनात्मक बैठकों पर ध्यान देंगे। वे चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति और राज्य-विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

27 जनवरी को कोलकाता जाने वाले हैं नए भाजपा अध्यक्ष

नवीन 27 जनवरी को दो दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचने वाले हैं। उस दिन, वह पश्चिम बंगाल में BJP के शीर्ष राज्य नेतृत्व के साथ एक बंद कमरे में बैठक करेंगे।

अगले दिन, उनका पूर्वी बर्दवान जिले के बर्दवान में एक कार्यक्रम तय है और उनके विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा अभी बाकी है। उसी शाम, वह नई दिल्ली लौट आएंगे।

30 जनवरी को शाह कोलकाता में होंगे

केंद्रीय गृह मंत्री 30 जनवरी को पश्चिम बंगाल का एक दिवसीय दौरा करेंगे। नवीन की तरह, वह भी उस एक दिवसीय दौरे के दौरान किसी भी सार्वजनिक रैली को संबोधित करने या किसी रोड शो में भाग लेने के बजाय बंद कमरे में संगठनात्मक बैठकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

राज्य समिति के सदस्य ने कहा- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा इस साल फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में होने की संभावना है।

उससे पहले, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री दोनों चुनाव रणनीति पर एक अंदरूनी बैठक पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

बता दें कि गृह मंत्री शाह ने पिछले महीने पश्चिम बंगाल का साल के आखिर में दौरा किया था। उस दौरे के दौरान भी, उन्होंने सार्वजनिक रैलियों या रोड शो से परहेज किया और अंदरूनी संगठनात्मक बैठकों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। दौरे के दौरान उनका एकमात्र सार्वजनिक कार्यक्रम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था।

22 Jan 2026 12:03 pm

बंगाल चुनाव को लेकर नए BJP अध्यक्ष का प्लान सेट, बंद कमरे में नेताओं को क्या देंगे मंत्र? शाह पर भी टिकी सबकी निगाह

