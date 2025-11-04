दर्द से चींखती रही महिला और घंटों तक पीटते रहे पुलिसकर्मी, नौकरानी के साथ हुई बर्बरता

इस गंभीर घटना के बाद, पीड़ित महिला सुंदरी बीबी ने कर्नाटक राज्य मानवाधिकार आयोग (KSHRC) में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, सुंदरी और उनके पति, जो बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) में कचरा उठाने का काम करते हैं, को 30 अक्टूबर की सुबह लगभग 9 बजे वर्थुर पुलिस स्टेशन की पहली मंजिल पर चार पुरुष और तीन महिला पुलिसकर्मियों द्वारा बुरी तरह पीटा गया। यह मामला सामने आने के बाद तेजी से आलोचना का शिकार हो रहा है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने घटना का संज्ञान लेते हुए बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यदि पुलिसकर्मियों की गलती पाई जाती है, तो हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।