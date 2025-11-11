पहले 6 साल की बेटी को दिया जहर फिर ले ली अपनी जान, SIR के डर से पश्चिम बंगाल में एक और आत्महत्या

पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहां एक महिला ने कथित तौर पर राज्य में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के डर से जहर खा कर अपनी जान दे दी है। आत्महत्या करने से पहले महिला ने अपनी छह साल की बेटी को भी जहर दे दिया। बच्ची की हालत अभी गंभीर है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार, SIR के दौरान इस महिला को जनगणना फॉर्म नहीं मिला था जिसके बाद उसने यह खतरनाक कदम उठाया।