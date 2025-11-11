Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

पहले 6 साल की बेटी को दिया जहर फिर ले ली अपनी जान, SIR के डर से पश्चिम बंगाल में एक और आत्महत्या

पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में मतदाता पुनरीक्षण (SIR) का फॉर्म न मिलने के डर से एक महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली और अपनी छह साल की बेटी को भी ज़हर दे दिया, जिसकी हालत गंभीर है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Nov 11, 2025

West Bengal

SIR के डर से पश्चिम बंगाल में एक और आत्महत्या (फोटो- आईएएनएस)

पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहां एक महिला ने कथित तौर पर राज्य में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के डर से जहर खा कर अपनी जान दे दी है। आत्महत्या करने से पहले महिला ने अपनी छह साल की बेटी को भी जहर दे दिया। बच्ची की हालत अभी गंभीर है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार, SIR के दौरान इस महिला को जनगणना फॉर्म नहीं मिला था जिसके बाद उसने यह खतरनाक कदम उठाया।

कई दिनों से बेटी अस्पताल में भर्ती

महिला की पहचान आशा सोरेन के रूप में हुई है और वह ज़िले के धनियाखाली इलाक़े की रहने वाली थी। जानकारी के अनुसार, जहर खाने से कुछ दिन पहले आशा ने अपनी बेटी को जहर दिया था, जिसके बाद से वह अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों के अनुसार बेटी की हालत में पहले से सुधार है और उसके जल्द खतरे से बाहर आने की उम्मीद है। बेटी को जहर देने के कुछ दिन बाद आशा ने खुद जहर खा कर अपनी जान दे दी।

आवश्यक गणना फॉर्म नहीं मिलने से डर गई आशा

आशा के परिवार के अनुसार, जब हाल ही में वोटर लिस्ट संशोधन के लिए उनके घर आए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) उनके घर आए थे। इस दौरान वह आशा को आवश्यक गणना फॉर्म नहीं देकर गए जिसके बाद आशा घबरा गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके परिवार के बाकि सभी सदस्यों को फॉर्म मिल गया था लेकिन उसे नहीं मिला जिससे डर के उसने यह खतरनाक कदम उठाया।

शादी के बाद भी मायके में रह रही थी आशा

आशा की शादी आठ साल पहले हुगली ज़िले के हरिपाल में हुई थी, लेकिन पति से अनबन के चलते वह पिछले छह सालों से वह अपने मायके में ही रहती थी। परिवार के मुताबिक, आशा का अपने ससुराल वालों से कोई संपर्क नहीं था। ऐसे में जब मायके में सबका आवश्यक गणना फॉर्म आ गया और उसे फॉर्म नहीं मिला तो वह अपने ससुराल वालों से मदद नहीं मांग पाई। इस निराशा और हताशा में, उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की और अपनी बेटी को भी ज़हर दे दिया।

तृणमूल कांग्रेस की विधायक ने की परिवार से मुलाकात

इस घटना के बाद, धनियाखाली तृणमूल कांग्रेस की विधायक आशिमा पात्रा ने परिवार से मुलाकात की और पार्टी के महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को इस मामले की जानकारी दी। टीएमसी के अनुसार, SIR के डर से अब तक राज्य में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें से 5 लोगों ने SIR के डर से आत्महत्या की है।

Published on:

11 Nov 2025 04:59 pm

Published on: 11 Nov 2025 04:59 pm

Hindi News / National News / पहले 6 साल की बेटी को दिया जहर फिर ले ली अपनी जान, SIR के डर से पश्चिम बंगाल में एक और आत्महत्या

