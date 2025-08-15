‘PM Modi कितने बड़े झूठे हैं’, सेमीकंडक्टर वाले बयान पर जयराम रमेश का पलटवार

पीएम मोदी ने कहा, 'जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो मैं आपका ध्यान सेमीकंडक्टर के उदाहरण की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं लाल किले पर किसी सरकार की आलोचना करने नहीं आया हूं। मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन देश के युवाओं को इसके बारे में जानना चाहिए। सेमीकंडक्टर पर फाइल का काम हमारे देश में 50-60 साल पहले शुरू हुआ था। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का विचार 50-60 साल पहले सामने आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेमीकंडक्टर का विचार 50-60 साल पहले ही गर्भ में ही मार दिया गया। हमने 50-60 साल गंवा दिए'।