‘PM Modi कितने बड़े झूठे हैं’, सेमीकंडक्टर वाले बयान पर जयराम रमेश का पलटवार

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इसमें उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधा। पीएम मोदी के बयान पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी कितने बड़े झूठे हैं। इसका एक और उदाहरण देखने को मिला। जयराम ने कहा कि चंडीगढ़ में सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड ने अपना काम शुरू कर दिया था।
पीएम मोदी ने कहा, 'जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो मैं आपका ध्यान सेमीकंडक्टर के उदाहरण की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं लाल किले पर किसी सरकार की आलोचना करने नहीं आया हूं। मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन देश के युवाओं को इसके बारे में जानना चाहिए। सेमीकंडक्टर पर फाइल का काम हमारे देश में 50-60 साल पहले शुरू हुआ था। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का विचार 50-60 साल पहले सामने आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेमीकंडक्टर का विचार 50-60 साल पहले ही गर्भ में ही मार दिया गया। हमने 50-60 साल गंवा दिए'।
पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अभी भी कई देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके लिए पेट्रोल, डीजल और गैस पर लाखों-करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम ऊर्जा में आत्मनिर्भर होते, तो ये धन देश के युवाओं और गरीबी दूर करने में लगाया जा सकता था।
उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, नए बांधों के जरिए हाइड्रो पावर का विस्तार हो रहा है और मिशन ग्रीन हाइड्रोजन के तहत हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। इसके साथ ही, 10 नए परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं और 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा के द्वार खोल दिए गए हैं।