दिल्लीवालों के लिए गुड न्यूज! दिवाली से पहले रेखा गुप्ता जाएगी सुप्रीम कोर्ट

Green Crackers: दिल्ली सरकार दिवाली पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिंदू त्योहार को भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण बताया है। रोशनी के त्योहार दिवाली को दुनिया भर में 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दिल्ली पिछले कई सालों से प्रदूषण से जूझ रही है, जो दिवाली के आसपास और भी बदतर हो जाती है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजधानी में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें कई लोग दिवाली के त्यौहार का एक अभिन्न अंग मानते हैं।