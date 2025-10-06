Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिल्लीवालों के लिए गुड न्यूज! दिवाली से पहले रेखा गुप्ता जाएगी सुप्रीम कोर्ट

Green Crackers: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिंदू त्योहार को भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण बताया है। रोशनी के त्योहार दिवाली को दुनिया भर में 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 06, 2025

Delhi CM Rekha Gupta

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (फोटो - एएनआई)

Green Crackers: दिल्ली सरकार दिवाली पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिंदू त्योहार को भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण बताया है। रोशनी के त्योहार दिवाली को दुनिया भर में 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दिल्ली पिछले कई सालों से प्रदूषण से जूझ रही है, जो दिवाली के आसपास और भी बदतर हो जाती है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजधानी में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें कई लोग दिवाली के त्यौहार का एक अभिन्न अंग मानते हैं।

बहुत प्रदूषण फैलाते हैं पारंपरिक पटाखे

पारंपरिक पटाखे बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन विशेषज्ञ इस समस्या से निपटने के लिए 'ग्रीन पटाखे' इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये कौन से पटाखे हैं जिनके इस्तेमाल की अनुमति दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी में चाहती है?

क्या है 'ग्रीन पटाखे'

ग्रीन पटाखे भारत में सीएसआईआर-नीरी (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान) द्वारा विकसित पर्यावरण अनुकूल आतिशबाजी हैं। सीएसआईआर-नीरी द्वारा प्रकाशित एक शोधपत्र के अनुसार, ग्रीन पटाखे बेरियम जैसे हानिकारक रसायनों को खत्म करके तथा धूल को दबाने और जल वाष्प छोड़ने वाले योजकों का उपयोग करके वायु और ध्वनि प्रदूषण को काफी हद तक कम करते हैं।

ग्रीन पटाखे के प्रकार

ग्रीन पटाखे पर्यावरण पर कम प्रभाव डालने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इनमें तीन मुख्य प्रकार शामिल हैं: SWAS (सेफ वाटर रिलीजर), STAR (सेफ थर्माइट क्रैकर) और SAFAL (सेफ मिनिमल एल्युमीनियम)। शोधपत्र में कहा गया है कि ये पटाखे पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त नहीं हैं, लेकिन पारंपरिक आतिशबाजी की तुलना में अधिक सुरक्षित विकल्प हैं, जिनमें सीसा, कैडमियम और बेरियम नाइट्रेट जैसे जहरीले तत्व होते हैं।

हरित पटाखे कैसे काम करते हैं?

SWAS (सेफ वाटर रिलीजर): इस प्रकार का उपकरण पटाखे फोड़ते समय जलवाष्प छोड़ता है। यह वाष्प धूल को दबाने और गैसीय उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है, जिससे हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों को कम करने में मदद मिलती है।

स्टार (सेफ थर्माइट क्रैकर): शोर और कण पदार्थ को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया यह पटाखा पारंपरिक आतिशबाजी की तुलना में अलग, कम हानिकारक रचनाओं का उपयोग करता है।

सफल (सुरक्षित न्यूनतम एल्युमीनियम): इस प्रकार में एल्युमीनियम की न्यूनतम मात्रा का उपयोग किया जाता है तथा इसे मैग्नीशियम से प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ध्वनि कम होती है तथा प्रदूषण भी कम होता है।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव: दो चरण में होगा मतदान, जानें किस जिले में कब होगी वोटिंग, यहां देखें पूरी लिस्ट
राष्ट्रीय
Election Commission

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Oct 2025 10:08 pm

Hindi News / National News / दिल्लीवालों के लिए गुड न्यूज! दिवाली से पहले रेखा गुप्ता जाएगी सुप्रीम कोर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

CJI गवई पर हमले की कोशिश मामले में पीएम मोदी ने दी पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: दो चरण में होगा मतदान, जानें किस जिले में कब होगी वोटिंग, यहां देखें पूरी लिस्ट

Election Commission
राष्ट्रीय

दिवाली से पहले पुलिस ने आतंकी साजिश को किया नाकाम, दो आतंकी गिरफ्तार; ISI कनेक्शन का भी खुलासा

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: तेज प्रताप यादव ने दिया ऐसा बयान कि तेजस्वी के छूटेंगे पसीने, जानें क्या कहा

Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

Bihar Election: 2020 में तीन चरणों में हुए थे चुनाव, इस बार सिर्फ दो चरण…क्या मिल रहा संकेत?

Bihar Election 2025
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.