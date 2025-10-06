बिहार चुनाव: दो चरण में होगा मतदान, जानें किस जिले में कब होगी वोटिंग, यहां देखें पूरी लिस्ट

चुनाव आयोग (IANS)
Bihar Election District Wise Date: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर वोटिंग दो चरणों में होगी - पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को। सभी सीटों की मतगणना एक साथ 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में 7.4 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 14 लाख नए वोटर शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में पुलिस अवलोकक तैनात किए जाएंगे।
यह चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव समय पर पूरे होंगे। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटें शामिल हैं। जून 2025 में शुरू हुए विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची तैयार की गई है, जिसमें लाखों नाम जोड़े गए हैं।
पहले चरण का फोकस मुख्य रूप से मध्य और उत्तरी बिहार पर रहेगा। यहां 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। गजट अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी, नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर, जांच 18 अक्टूबर और नाम वापसी 20 अक्टूबर को होगी। मतदान गुरुवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा।
ये जिले कृषि-प्रधान क्षेत्र हैं, जहां बेरोजगारी, बाढ़ और विकास के मुद्दे प्रमुख रहेंगे। एनडीए के नेता नीतीश कुमार और अमित शाह ने यहां अभियान तेज करने की तैयारी की है।
दूसरा चरण नेपाल सीमा से सटे जिलों पर केंद्रित होगा, जहां 122 सीटों पर वोटिंग होगी। गजट अधिसूचना 13 अक्टूबर को नामांकन 20 अक्टूबर, जांच 21 अक्टूबर और नाम वापसी 23 अक्टूबर को होगी। मतदान मंगलवार को होगा।
इस चरण में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विपक्ष मजबूत माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट विवाद उठाया था, लेकिन ईसीआई ने इसे खारिज कर दिया।
