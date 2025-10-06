बिहार चुनाव: दो चरण में होगा मतदान, जानें किस जिले में कब होगी वोटिंग, यहां देखें पूरी लिस्ट

Bihar Election District Wise Date: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर वोटिंग दो चरणों में होगी - पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को। सभी सीटों की मतगणना एक साथ 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में 7.4 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 14 लाख नए वोटर शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में पुलिस अवलोकक तैनात किए जाएंगे।