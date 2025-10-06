Patrika LogoSwitch to English

बिहार चुनाव: दो चरण में होगा मतदान, जानें किस जिले में कब होगी वोटिंग, यहां देखें पूरी लिस्ट

Bihar Election: चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होगा। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटें शामिल हैं।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 06, 2025

Election Commission

चुनाव आयोग (IANS)

Bihar Election District Wise Date: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सोमवार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पूरा शेड्यूल घोषित कर दिया। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर वोटिंग दो चरणों में होगी - पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को। सभी सीटों की मतगणना एक साथ 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में 7.4 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 14 लाख नए वोटर शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में पुलिस अवलोकक तैनात किए जाएंगे।

दो चरणों में होंगे चुनाव

यह चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए चुनाव समय पर पूरे होंगे। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटें शामिल हैं। जून 2025 में शुरू हुए विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची तैयार की गई है, जिसमें लाखों नाम जोड़े गए हैं।

पहला चरण: 6 नवंबर को 18 जिलों में वोटिंग

पहले चरण का फोकस मुख्य रूप से मध्य और उत्तरी बिहार पर रहेगा। यहां 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। गजट अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी होगी, नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर, जांच 18 अक्टूबर और नाम वापसी 20 अक्टूबर को होगी। मतदान गुरुवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा।

जिले और सीटें:

  • गोपालगंज (7 सीटें)
  • सीवान (8 सीटें)
  • बक्सर (7 सीटें)
  • सारण (12 सीटें)
  • मुजफ्फरपुर (10 सीटें)
  • दरभंगा (10 सीटें)
  • सहरसा (7 सीटें)
  • मधेपुरा (7 सीटें)
  • खगड़िया (7 सीटें)
  • मुंगेर (7 सीटें)
  • लखीसराय (7 सीटें)
  • शेखपुरा (5 सीटें)
  • नालंदा (7 सीटें)
  • पटना (14 सीटें)
  • वैशाली (8 सीटें)
  • समस्तीपुर (10 सीटें)
  • बेगूसराय (7 सीटें)
  • भोजपुर (7 सीटें)

ये जिले कृषि-प्रधान क्षेत्र हैं, जहां बेरोजगारी, बाढ़ और विकास के मुद्दे प्रमुख रहेंगे। एनडीए के नेता नीतीश कुमार और अमित शाह ने यहां अभियान तेज करने की तैयारी की है।

दूसरा चरण: 11 नवंबर को 20 जिलों में निर्णायक जंग

दूसरा चरण नेपाल सीमा से सटे जिलों पर केंद्रित होगा, जहां 122 सीटों पर वोटिंग होगी। गजट अधिसूचना 13 अक्टूबर को नामांकन 20 अक्टूबर, जांच 21 अक्टूबर और नाम वापसी 23 अक्टूबर को होगी। मतदान मंगलवार को होगा।

जिले और सीटें:

  • पश्चिम चंपारण (12 सीटें)
  • पूर्वी चंपारण (12 सीटें)
  • शिवहर (1 सीट)
  • सीतामढ़ी (7 सीटें)
  • मधुबनी (10 सीटें)
  • सुपौल (7 सीटें)
  • अररिया (9 सीटें)
  • किशनगंज (7 सीटें)
  • पूर्णिया (11 सीटें)
  • कटिहार (10 सीटें)
  • भागलपुर (12 सीटें)
  • बांका (7 सीटें)
  • जमुई (7 सीटें)
  • नवादा (7 सीटें)
  • गया (10 सीटें)
  • जहानाबाद (6 सीटें)
  • अरवल (5 सीटें)
  • औरंगाबाद (6 सीटें)
  • रोहतास (9 सीटें)

इस चरण में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विपक्ष मजबूत माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट विवाद उठाया था, लेकिन ईसीआई ने इसे खारिज कर दिया।

Updated on:

06 Oct 2025 09:21 pm

Published on:

06 Oct 2025 09:20 pm

