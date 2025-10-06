बिहार चुनाव: तेज प्रताप यादव ने दिया ऐसा बयान कि तेजस्वी के छूटेंगे पसीने, जानें क्या कहा

तेज प्रताप यादव। Photo-ANI
Bihar Elections: चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को ऐलान कर दिया है। आयोग के ऐलान के बाद राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। तेज प्रताप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव तो होना ही है और हम अपने जनशक्ति जनता दल की तरफ से इस चुनावी मैदान में उतरेंगे।
तेज प्रताप यादव कहा कि परसों (बुधवार को) हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने जा रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता को एक मजबूत विकल्प देगी। माना जा रहा है कि तेज प्रताप के इस ऐलान के बाद उनके भाई तेजस्वी यादव की मुश्लिके बढ़ सकती है। तेज प्रताप पहली बार अपने पिता आरजेडी से अलग होकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे है।
आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान कराने की घोषणा कर दी है। पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को 121 सीटों पर होगा। वहीं, दूसरे चरण की बात करें तो 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन चुनाव का परिणाम तीन दिन बाद या 14 नवंबर का जारी किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में इस बार 90,712 पोलिंग बूथ होंगे। शहरी क्षेत्रों में 13,911 और ग्रामीण क्षेत्रों में 76,801 बूथ होंगे। 1,044 पोलिंग बूथों की जिम्मेदारी महिलाओं के पास होगी।
सीईसी ज्ञानेश कुमार ने जानकारी दी कि बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.43 करोड़ है। इनमें लगभग 3.92 करोड़ पुरुष और करीब 3.50 करोड़ महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 1,725 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। करीब 7.2 लाख दिव्यांग मतदाता, 4.04 लाख 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी वोटर सूची में हैं, जबकि 100 साल के अधिक उम्र की मतदाताओं की संख्या 14 हजार है। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 14 लाख हैं।
