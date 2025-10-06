बिहार चुनाव: तेज प्रताप यादव ने दिया ऐसा बयान कि तेजस्वी के छूटेंगे पसीने, जानें क्या कहा

आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान कराने की घोषणा कर दी है। पहले चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को 121 सीटों पर होगा। वहीं, दूसरे चरण की बात करें तो 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन चुनाव का परिणाम तीन दिन बाद या 14 नवंबर का जारी किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार में इस बार 90,712 पोलिंग बूथ होंगे। शहरी क्षेत्रों में 13,911 और ग्रामीण क्षेत्रों में 76,801 बूथ होंगे। 1,044 पोलिंग बूथों की जिम्मेदारी महिलाओं के पास होगी।