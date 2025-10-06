By-Election: राजस्थान-पंजाब समेत 7 प्रदेशों में उपचुनाव का ऐलान, जानें मतदान की तारीख

भारतीय चुनाव आयोग (Photo-IANS)
By-Election Dates Announced: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव को ऐलान कर दिया है। इस बार बिहार चुनाव दो चरणों (6 और 11 नवंबर) में होंगे। चुनाव आयोग ने बिहार के अलावा 7 प्रदेशाों में उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। सभी सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी।
जम्मू-कश्मीर में दो सीटें बडगाम और नगरोटा में उपचुनाव होंगे। ये दोनों सीटें बीते वर्ष से खाली है। बडगाम उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के कारण खाली हुई, वहीं, नगरोटा देवेंद्र राणा के निधन से खोल है। नगरोटा सीट पर बीजेपी तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के अलावा राजस्थान की अंता विधानसभा, पंजाब की तरनतरण और झारखंड की घाटशिला सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहे है। तेलंगाना की जयंती हिल्स, मिजोरम की दम्पा और ओडिशा की नुआपाड़ा में भी चुनाव है।
— जम्मू और कश्मीर के बडगाम (Budgam) और नागरोटा (Nagrota) सीटों पर उपचुनाव हो रहे है। बडगाम उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे और नागरोटा देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली चल रही है।
— राजस्थान के अंत (Anta) विधानसभा क्षेत्र में कंवरलाल के अयोग्य घोषित होने के कारण उपचुनाव हो रहा है।
— झारखंड के घाटसिला (Ghatsila) मौलिक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में रामदास सोरेन के निधन के कारण उपचुनाव करवाया जा रहा है।
— तेलंगाना के जुबली हिल्स (Jubilee Hills) में मगंती गोपिनाथ की मौत के बाद खाली पड़ी थी।
— पंजाब के टर्न टारन (Tarn Taran) में डॉ. कश्मीर सिंह सोहल के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहा है।
— मिजोरम के डांपा (Dampa) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में ललरिंटलुआंगा सैलो की मौत के बाद यह खाली पड़ी थी।
— ओडिशा के नुआपाड़ा (Nuapada) में राजेंद्र ढोलाकिया की मौत के बाद उपचुनाव हो रहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार के बताया कि बिहार में इस बार 90,712 पोलिंग बूथ होंगे। शहरी क्षेत्रों में 13,911 और ग्रामीण क्षेत्रों में 76,801 बूथ होंगे। 1,044 पोलिंग बूथों की जिम्मेदारी महिलाओं के पास होगी। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.43 करोड़ है। इनमें लगभग 3.92 करोड़ पुरुष और करीब 3.50 करोड़ महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 1,725 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। करीब 7.2 लाख दिव्यांग मतदाता, 4.04 लाख 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी वोटर सूची में हैं, जबकि 100 साल के अधिक उम्र की मतदाताओं की संख्या 14 हजार है। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 14 लाख हैं।
