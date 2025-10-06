Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

By-Election: राजस्थान-पंजाब समेत 7 प्रदेशों में उपचुनाव का ऐलान, जानें मतदान की तारीख

By-election Dates Announced: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के साथ 7 अन्य प्रदेशों में होने वाले ​उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। सभी सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को परिणाम जारी किया जाएगा।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 06, 2025

Election Commission

भारतीय चुनाव आयोग (Photo-IANS)

By-Election Dates Announced: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव को ऐलान कर दिया है। इस बार बिहार चुनाव दो चरणों (6 और 11 नवंबर) में होंगे। चुनाव आयोग ने बिहार के अलावा 7 प्रदेशाों में उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। सभी सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग और 14 नवंबर को मतों की गिनती होगी।

जम्मू कश्मीर की दो सीटों पर उपचुनाव

जम्मू-कश्मीर में दो सीटें बडगाम और नगरोटा में उपचुनाव होंगे। ये दोनों सीटें बीते वर्ष से खाली है। बडगाम उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के कारण खाली हुई, वहीं, नगरोटा देवेंद्र राणा के निधन से खोल है। नगरोटा सीट पर बीजेपी तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के अलावा राजस्थान की अंता विधानसभा, पंजाब की तरनतरण और झारखंड की घाटशिला सीटों पर भी उपचुनाव होने जा रहे है। तेलंगाना की जयंती हिल्स, मिजोरम की दम्पा और ओडिशा की नुआपाड़ा में भी चुनाव है।

छह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश की 8 सीटों पर उपचुनाव

— जम्मू और कश्मीर के बडगाम (Budgam) और नागरोटा (Nagrota) सीटों पर उपचुनाव हो रहे है। बडगाम उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे और नागरोटा देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली चल रही है।

— राजस्थान के अंत (Anta) विधानसभा क्षेत्र में कंवरलाल के अयोग्य घोषित होने के कारण उपचुनाव हो रहा है।

— झारखंड के घाटसिला (Ghatsila) मौलिक अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में रामदास सोरेन के निधन के कारण उपचुनाव करवाया जा रहा है।

— तेलंगाना के जुबली हिल्स (Jubilee Hills) में मगंती गोपिनाथ की मौत के बाद खाली पड़ी थी।

— पंजाब के टर्न टारन (Tarn Taran) में डॉ. कश्मीर सिंह सोहल के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहा है।

— मिजोरम के डांपा (Dampa) अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में ललरिंटलुआंगा सैलो की मौत के बाद यह खाली पड़ी थी।

— ओडिशा के नुआपाड़ा (Nuapada) में राजेंद्र ढोलाकिया की मौत के बाद उपचुनाव हो रहा है।

बिहार में 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर करेंगे मतदान

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार के बताया कि बिहार में इस बार 90,712 पोलिंग बूथ होंगे। शहरी क्षेत्रों में 13,911 और ग्रामीण क्षेत्रों में 76,801 बूथ होंगे। 1,044 पोलिंग बूथों की जिम्मेदारी महिलाओं के पास होगी। बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 7.43 करोड़ है। इनमें लगभग 3.92 करोड़ पुरुष और करीब 3.50 करोड़ महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 1,725 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। करीब 7.2 लाख दिव्यांग मतदाता, 4.04 लाख 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी वोटर सूची में हैं, जबकि 100 साल के अधिक उम्र की मतदाताओं की संख्या 14 हजार है। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 14 लाख हैं।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव: आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली सूची, 11 प्रत्याशियों को दिया टिकट
राष्ट्रीय
Arvind Kejriwal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Oct 2025 05:36 pm

Published on:

06 Oct 2025 05:31 pm

Hindi News / National News / By-Election: राजस्थान-पंजाब समेत 7 प्रदेशों में उपचुनाव का ऐलान, जानें मतदान की तारीख

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025: 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर करेंगे मतदान, नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकते हैं नाम

राष्ट्रीय

‘आज का दिन इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जाएगा’, कांग्रेस सांसद ने ऐसा क्यों कहा

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली सूची, 11 प्रत्याशियों को दिया टिकट

Arvind Kejriwal
राष्ट्रीय

मानसून की जोरदार वापसी: 7, 8, 9 और 10 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

Heavy rain alert
राष्ट्रीय

Bihar Election LIVE : ये कोड लगने के बाद सड़क पर 50 हजार से ऊपर कैश लेकर भी चलना हो जाता है गुनाह!

Bihar Assembly election 2025 opinion poll, Next Bihar CM Election Date, Who will win Bihar election 2025, Lok Sabha Election 2025 Date, 2025 election date in India, Which state has election in 2025, Bihar Election 2025 Result Date, Bihar Assembly Election 2025,
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.