बिहार चुनाव: आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली सूची, 11 प्रत्याशियों को दिया टिकट

आम आदमी पार्टी ने बिहार के बेगूसराय विधानसभा सीट से मीरा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। किशेश्वर (दरभंगा) से योगी चौपाल, तरैया (सारण) से अमित कुमार सिंह, कस्बा (पूर्णिया) से भानु भारतीय और बेनीपट्टी (मधुबनी) से शुभता यादव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, फुलवारी (पटनी) से अरुण कुमार रजक, बांकीपुर (पटना) से पंकज कुमार, किशनगंज से अशरफ आलम, परिहार (सीतामढ़ी) से अखिलेश नरायण ठाकुर, गोविंदगज (मोतिहारी) से अशोक कुमार सिंह और बक्सर से पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह को उम्मीदवार बनाया है।