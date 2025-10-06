Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली सूची, 11 प्रत्याशियों को दिया टिकट

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। आप की पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम को ऐलान किया गया है।

2 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 06, 2025

Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल (Photo-X AAP)

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने अपना चुनावी शंखनाद कर दिया है। आप ने सोमवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बिहार प्रदेश प्रभारी अजय यादव, सहप्रभारी अभिनव और प्रदेश अध्यक्ष राकेश ने एक संयुक्त प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी है। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी।

जानें किसे कहां से मिला टिकट

आम आदमी पार्टी ने बिहार के बेगूसराय विधानसभा सीट से मीरा सिंह को उम्मीदवार बनाया है। किशेश्वर (दरभंगा) से योगी चौपाल, तरैया (सारण) से अमित कुमार सिंह, कस्बा (पूर्णिया) से भानु भारतीय और बेनीपट्टी (मधुबनी) से शुभता यादव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, फुलवारी (पटनी) से अरुण कुमार रजक, बांकीपुर (पटना) से पंकज कुमार, किशनगंज से अशरफ आलम, परिहार (सीतामढ़ी) से अखिलेश नरायण ठाकुर, गोविंदगज (मोतिहारी) से अशोक कुमार सिंह और बक्सर से पूर्व कैप्टन धर्मराज सिंह को उम्मीदवार बनाया है।

Bihar: Aam Aadmi Party candidates list

पार्टी को मजबूत करने की योजना

अजय यादव, सहप्रभारी अभिनव और प्रदेश अध्यक्ष राकेश ने बताया कि पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया है कि पार्टी बिहार में बदलाव लेकर आएगी। ये सभी लोग आप पार्टी के झंडे तले चुनाव मैदान में उतरेंगे। ये उम्मीदवार बिहार के विभिन्न हिस्सों से हैं, जहां आप ने अपनी मजबूत पकड़ बनाने की योजना बनाई है।

सोशल मीडिया पर शेयर की उम्मीदवरों की सूची

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची की लिस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'बिहार में आम आदमी पार्टी का चुनावी धमाका! आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी।' संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अन्य पार्टियों भी अपने उम्मीदवारों को ऐलान कर सकती है।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को बताया ‘जननायक’ तो भड़क उठे तेजस्वी, कहा- छोड़िए ये सब फालतू की बात है
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Oct 2025 04:32 pm

Published on:

06 Oct 2025 04:23 pm

Hindi News / National News / बिहार चुनाव: आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली सूची, 11 प्रत्याशियों को दिया टिकट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Election 2025: 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर करेंगे मतदान, नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकते हैं नाम

राष्ट्रीय

By-Election: राजस्थान-पंजाब समेत 7 प्रदेशों में उपचुनाव का ऐलान, जानें मतदान की तारीख

Election Commission
राष्ट्रीय

‘आज का दिन इतिहास में काले दिन के रूप में लिखा जाएगा’, कांग्रेस सांसद ने ऐसा क्यों कहा

राष्ट्रीय

मानसून की जोरदार वापसी: 7, 8, 9 और 10 अक्टूबर को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट

Heavy rain alert
राष्ट्रीय

Bihar Election LIVE : ये कोड लगने के बाद सड़क पर 50 हजार से ऊपर कैश लेकर भी चलना हो जाता है गुनाह!

Bihar Assembly election 2025 opinion poll, Next Bihar CM Election Date, Who will win Bihar election 2025, Lok Sabha Election 2025 Date, 2025 election date in India, Which state has election in 2025, Bihar Election 2025 Result Date, Bihar Assembly Election 2025,
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.