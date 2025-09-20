यासीन मलिक के दावे से भूचाल! जम्मू-कश्मीर के पूर्व DGP बोले- ‘जिसने कश्मीरी पंडितों को मारा उससे…’

आतंकवाद से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया यासीन मलिक फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट को दिए गए एक हलफनामे में उसने दावा किया है कि वह भारत सरकार के कहने पर पाकिस्तान गया था और हाफिज सईद से मुलाकात की थी।