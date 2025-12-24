Electoral Trust: भारत में कौन बना सकता है इलेक्टोरल ट्रस्ट? कैसे बढ़ी पॉलिटिकल फंडिंग में इनकी भूमिका?

इलेक्टोरल ट्रस्ट राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वैधानिक माध्यम हैं। इन्हें यूपीए सरकार ने 2013 में शुरू किया था। इनका उद्देश्य कंपनियों और व्यक्तियों से चंदा लेकर उसे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों तक पहुंचाना है। इलेक्टोरल बॉन्ड के विपरीत, ट्रस्टों को हर साल दानदाताओं और लाभार्थी दलों की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती है।