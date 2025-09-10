‘पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है’, नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र कर Supreme court ने ऐसा क्यों कहा

Supreme court: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 12 अप्रैल के आदेश पर राष्ट्रपति के संदर्भ में सुनवाई हुई। इस आदेश में राष्ट्रपति-राज्यपाल के लिए राज्यों के विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल और बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों का जिक्र किया। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। नेपाल में हमने देखा।