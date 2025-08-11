PM Fasal Bima Yojana क्या है? 30 लाख किसानों के अकाउंट में आज आएंगे 3200 करोड़ रुपये

PM Fasal Bima Yojana: देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज सोमवार 11 अगस्त को 30 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में कुल 3200 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये जाएंगे। यह पैसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ट्रांसफर किया जाएगा। राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित एक कार्यक्रम में यह राशि डिजिटल रूप से ट्रांसफर की जाएगी। यह रबी 2024-25 की बीमा राशि की पहली किस्त है। इस तरह अगस्त महीने में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त के बाद किसानों को यह दूसरी बड़ी सौगात मिलेगी। इससे पहले 2 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी हुई थी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की स्कीम है। इस योजना में किसान अपनी फसलों का इंश्योरेंस करवाते हैं। अगर किसान की फसल को कोई नुकसान होता है, तो किसान को मुआवजा प्रदान किया जाता है। इस इंश्योरेंस के लिए किसानों को काफी कम पैसा प्रीमियम के रूप में देना होता है। रबी की फसल के लिए 1.5 फीसदी और खरीफ की फसल के लिए 2 फीसदी प्रीमियम बनता है। वहीं, बागवानी या वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% तक प्रीमियम देना होता है।
कभी प्राकृतिक आपदा के चलते तो कभी कीड़ा लगने से अक्सर किसानों की फसलों को नुकसान हो जाता है। कभी बाढ़ आ जाती है, तो कभी सूखा पड़ जाता है। कभी फसल में कीड़ा लग जाता है। ऐसे में किसानों को काफी नुकसान होता है। फसल खराब होने पर किसानों की आर्थिक स्थिति को खराब होने से बचाया जा सके, इसीलिए यह योजना शुरू की गई है।
जिन किसानों ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत सर्दी की फसल का इंश्योरेंस करवाया था और उनकी फसल खराब हो गई, तो उन्हें आज बीमा की रकम मिलेगी। बीमा की रकम की आज पहली किस्त जारी हो रही है। यह रकम उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिन्होंने इंश्योरेंस क्लेम के लिए आवेदन किया हुआ है। आज मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के किसानों को बीमा क्लेम की रकम मिलेगी।