PM Fasal Bima Yojana क्या है? 30 लाख किसानों के अकाउंट में आज आएंगे 3200 करोड़ रुपये

PM Fasal Bima Yojana: देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज सोमवार 11 अगस्त को 30 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में कुल 3200 करोड़ रुपये ट्रांसफर किये जाएंगे। यह पैसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ट्रांसफर किया जाएगा। राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित एक कार्यक्रम में यह राशि डिजिटल रूप से ट्रांसफर की जाएगी। यह रबी 2024-25 की बीमा राशि की पहली किस्त है। इस तरह अगस्त महीने में पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त के बाद किसानों को यह दूसरी बड़ी सौगात मिलेगी। इससे पहले 2 अगस्त को पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी हुई थी।