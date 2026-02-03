क्या होती है ऑरेंज इकोनॉमी? आखिर भारत के लिए क्यों है इतना महत्वपूर्ण?

भारत की युवा आबादी, तेजी से बढ़ता डिजिटल इकोसिस्टम और वैश्विक प्लेटफॉर्म्स की पहुंच ने रचनात्मक क्षेत्रों को तेजी से बढ़ने का अवसर दिया है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार गेमिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स और लाइव एंटरटेनमेंट से न केवल आय बढ़ रही है, बल्कि पर्यटन और शहरी सेवाओं को भी मजबूती मिल रही है। इसी संदर्भ में बजट 2026-27 ने ऑरेंज इकोनॉमी को सेवाओं के नेतृत्व वाली विकास रणनीति के केंद्र में रखा।