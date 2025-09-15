आंदोलन की वजह क्या? किसने की फंडिंग? अमित शाह ने दिए SOP बनाने के निर्देश, क्या सतर्क हो गई है मोदी सरकार

जनता जब-जब सड़कों पर उतरी, तब-तब सत्ता का सिंहासन डोला। बांग्लादेश में युवाओं के प्रदर्शन के चलते शेख हसीना की सरकार गई। उन्हें भारत में शरण लेकर रहना पड़ रहा है। नेपाल में हाल ही में केपी शर्मा ओली की सरकार का Gen-Z ने तख्तापलट कर दिया है। भारत में भी कई जन आंदोलन हुए हैं। इमरजेंसी के खिलाफ जेपी का आंदलोन सबसे प्रमुख उदाहरण है। इसके साथ ही, साल 2011 में अन्ना आंदोलन ने UPA 2 की विदाई की रुपरेखा तय की। अब भारत सरकार ने देश भर में हुए आंदोलन पर स्टडी कराने का फैसला लिया है, ताकि आने वाले समय में होने वाले किसी भी जनांदोलन से उचित तरीके से निपटा जा सके।