रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 30.30 मिलियन टन तय, इतने मिलियन टन चावल की होगी खरीद



खाद्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि रबी सीजन 2025-26 के लिए 7.6 मिलियन टन चावल की खरीद का लक्ष्य भी तय किया गया है। इसके साथ ही राज्यों के माध्यम से किसानों से सीधे 0.77 मिलियन टन मिलेट्स यानी मोटे अनाज की खरीद की योजना बनाई गई है। सरकार लगातार मोटे अनाज के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, क्योंकि इन्हें पोषण के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा मंत्रालय ने एक नया पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। इस परियोजना के तहत पांच राज्यों में 10 प्रतिशत तक टूटे दानों वाला बेहतर गुणवत्ता का चावल सप्लाई किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह देखना है कि इस तरह के चावल की सप्लाई और वितरण व्यवस्था कितनी प्रभावी रहती है।