मुस्लिम पत्रकार का घर टूटा तो आगे आया हिंदू पड़ोसी, गिफ्ट कर दी अपनी जमीन, CM बोले- ‘ये सब साजिश…’

जम्मू विकास प्राधिकरण ने कुछ दिन पहले अतिक्रमण विरोधी अभियान में एक मुस्लिम पत्रकार अराफाज अहमद डिंग का मकान गिरा दिया। यह मामला सियासी तूल भी पकड़ चुका है। इसी बीच डिंग के हिंदू पड़ोसी ने परिवार को अपना मकान बनाने के लिए अपनी जमीन गिफ्ट कर दी है। जम्मू-कश्मीर के ट्रांसपोर्ट नगर निवासी कुलदीप कुमार ने डिंग को एक प्लॉट देने की पेशकश की है। कुलदीप ने कहा कि मकान को बनाने में वो भी उनकी मदद करेंगे। कुलदीप और अराफाज का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की है।
पत्रकार डिंग ने कहा कि ढहाया गया मकान उनके पिता का था और वे वहां 40 साल से रह रहे थे। उन्होंने कहा इस मकान को तोड़ने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई को तानाशाही बताया है। पत्रकार ने दावा किया कि घर इसलिए गिराया गया, क्योंकि वह बॉर्डर पार से ड्रग्स की तस्करी समेत कई अन्य अवैध गतिविधियों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। 2022 में जम्मू में एक न्यूज पोर्टल चलाने वाले डिंग को शहर में तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
वहीं, अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर जम्मू-कश्मीर की अब्दुल्ला सरकार और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व बीजेपी प्रमुख रविंदर रैना ने इलाके का दौरा किया और प्रभावित परिवार से मुलाकात की। रैना ने इस कार्रवाई के लिए चुनी हुई सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि ऐसे कोई ऑर्डर जारी नहीं किए गए थे। ऑर्डर कहां से आया? मैं इसका राजनीतिकरण नहीं करूंगा।
दूसरी तरफ, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह एक साजिश के तहत हो रहा है। एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। क्या जम्मू में सिर्फ यही जगह थी जहां कब्जा हुआ था? उन्होंने JDA से जम्मू में गैर-कानूनी कब्जों की पूरी लिस्ट मांगी है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाल ही में विधानसभा में कहा कि जम्मू में JDA की 16,000 कनाल से ज्यादा जमीन पर कब्जा है। विधानसभा में सीएम की तरफ से लिखित जवाब में बताया गया कि JDA की कुल 16,212 कनाल और दो मरला जमीन पर कब्जा है। जम्मू नगर निगम के मामले में, चट्ठा में आठ कनाल और 16 मरला जमीन पर कब्जा है।
