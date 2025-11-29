मुस्लिम पत्रकार का घर टूटा तो आगे आया हिंदू पड़ोसी, गिफ्ट कर दी अपनी जमीन, CM बोले- ‘ये सब साजिश…’

दूसरी तरफ, सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह एक साजिश के तहत हो रहा है। एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। क्या जम्मू में सिर्फ यही जगह थी जहां कब्जा हुआ था? उन्होंने JDA से जम्मू में गैर-कानूनी कब्जों की पूरी लिस्ट मांगी है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाल ही में विधानसभा में कहा कि जम्मू में JDA की 16,000 कनाल से ज्यादा जमीन पर कब्जा है। विधानसभा में सीएम की तरफ से लिखित जवाब में बताया गया कि JDA की कुल 16,212 कनाल और दो मरला जमीन पर कब्जा है। जम्मू नगर निगम के मामले में, चट्ठा में आठ कनाल और 16 मरला जमीन पर कब्जा है।