राष्ट्रीय

चोरी करते देख लिए जाने पर लड़के ने बच्ची को 18 बार चाकू मारा, आरोपी की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री ने उड़ाए सबके होश!

हैदराबाद में 14 साल के लड़के ने 10 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी। चोरी के इरादे से घर में घुसे लड़के ने बच्ची को 18 बार चाकू मारा जब उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री ने पुलिस जांच को आगे बढ़ाया, जिसमें घर तोड़ने और चोरी से जुड़ी जानकारियां मिलीं। यह घटना पूरे शहर को हिलाकर रख देने वाली है।

हैदराबाद तेलंगाना

Mukul Kumar

Aug 23, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

हैदराबाद में एक 14 वर्षीय कक्षा 10 के छात्र को 10 वर्षीय बच्ची की हत्या के आरोप में हिरासत में लिया गया है। आरोपी बच्ची का पड़ोसी था और चोरी के इरादे से उसके घर घुसा था।

चोरी करते हुए देख लिए जाने पर लड़के ने बच्ची को 18 बार चाकू मारा और गला रेत दिया। बच्ची के माता-पिता काम पर गए हुए थे और वह अकेली थी। बच्ची के पिता जब घर आए तो खून में सना शव मिला।

इंटरनेट पर क्या करता था सर्च?

पुलिस ने सीसीटीवी, पड़ोसियों से पूछताछ और तलाशी के बाद आरोपी की पहचान की और उसे हिरासत में ले लिया। लड़के की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री में घर के ताले तोड़ने, तिजोरियों को तोड़ने और बिना पकड़ में आए भागने जैसे सर्च भी किए थे।

बताया जा रहा है कि बच्ची को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी अपने पड़ोस की बिल्डिंग में जाकर छिप गया। 15 मिनट तक छिपे रहने के बाद वह अपने घर गया।

लड़की के पिता घर आए तो खून से लथपथ मिली बेटी

एक व्यक्ति ने गुरुवार को लड़के की संदिग्ध गतिविधियों को देखा था, लेकिन उस समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वीभत्स घटना के बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी।

लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि जब वह दोपहर करीब 12:30 बजे अपने बेटे के लिए लंच लेने घर आए, जो स्कूल गया हुआ था। तब उन्होंने अपनी मासूम बेटी को खून से लथपथ पाया।

उन्होंने घर का दरवाजा आधा खुला पाया। उनकी पत्नी एक मेडिकल लैब में काम करती हैं, वह सुबह करीब 11 बजे घर से निकली थीं। पिता इस हालत में अपनी बेटी को देखकर स्तब्ध रह गए।

पुलिस ने इस तरह से की जांच

इसके बाद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। पड़ोसियों से भी बात की गई। जिसमें पता चला कि डिलीवरी करने वाले या कोई कूरियर वाला इस घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। क्योंकि उन्हें सोसाइटी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। निवासियों को अपने पार्सल लेने के लिए नीचे जाना पड़ता है।

काफी तफ्तीश के बाद पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि घर में घुसकर ऐसी घटना को कोई ऐसा व्यक्ति ही अंजाम दे सकता है, जिसे दंपति के काम के शेड्यूल के बारे में पहले से जानकारी थी। जो अपार्टमेंट में आसानी से आ-जा सकता था। जांच के बाद, पुलिस ने एक 14 वर्षीय लड़के को पकड़ लिया।

