अपनी मां को लेकर कब-कब भावुक हुए हैं पीएम मोदी? एक बार लिखी थी 17 पन्नों की चिट्ठी

बता दें कि पीएम मोदी कई मौकों पर अपनी मां के लिए भावुक हो चुके हैं। एक बार, उन्होंने 17 पन्नों की चिट्ठी लिखी थी। दरअसल, पीएम मोदी की मां, हीराबेन मोदी का 100 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार थीं।