ATM खुला नहीं तो बदमाशों का खौफनाक कदम, 37 लाख रुपये जलकर हुए खाक

बदमाशों ने ATM में लगाई आग (AI Image)
ATM Burglary Attempt: तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां के दो अलग-अलग ATM में नकदी चोरी की कोशिश नाकाम होने पर अपराधियों ने आग लगा दी, जिससे कुल 37 लाख रुपये की नकदी जलकर खाक हो गई। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी है।
जानकारी के मुताबिक, बदमाशों ने सबसे पहले सैनगर इलाके के SBI ATM को निशाना बनाया। मशीन खुलने में नाकाम रहने पर उन्होंने आग लगा दी, जिससे लगभग 10 लाख रुपये की नकदी जलकर नष्ट हो गई। कुछ ही घंटों बाद अपराधियों ने आर्यनगर स्थित जिला सहकारी बैंक (DCB) ATM में भी चोरी की कोशिश की। मशीन न खुलने पर गुस्से में आकर उन्होंने यहां भी आग लगा दी, जिससे लगभग 27 लाख रुपये की नकदी जल गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अधिकारी बता रहे हैं कि CCTV फुटेज खंगाली जा रही है ताकि बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ने यह भी बताया कि ATM सुरक्षा व्यवस्था और आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ATM में नकदी की सुरक्षा को लेकर अभी भी कई खामियां हैं। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ATM सुरक्षा को और मजबूत करना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे बड़े आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
