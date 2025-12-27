ATM खुला नहीं तो बदमाशों का खौफनाक कदम, 37 लाख रुपये जलकर हुए खाक

जानकारी के मुताबिक, बदमाशों ने सबसे पहले सैनगर इलाके के SBI ATM को निशाना बनाया। मशीन खुलने में नाकाम रहने पर उन्होंने आग लगा दी, जिससे लगभग 10 लाख रुपये की नकदी जलकर नष्ट हो गई। कुछ ही घंटों बाद अपराधियों ने आर्यनगर स्थित जिला सहकारी बैंक (DCB) ATM में भी चोरी की कोशिश की। मशीन न खुलने पर गुस्से में आकर उन्होंने यहां भी आग लगा दी, जिससे लगभग 27 लाख रुपये की नकदी जल गई।