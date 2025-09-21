ठंड कब देगी दस्तक? 22 से 25 सितंबर तक किन राज्यों में होगी बारिश, IMD ने दिया अपडेट

IMD अपडेट: देश भर में मानसूनी सीजन (Monsoon) में जमकर बारिश हुई। मानसून की वापसी का दौर शुरू हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान से लौटने लगा है, लेकिन अभी भी देश के कई अन्य हिस्सों में भारी बारिश (Rain) का दौर बना हुआ है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने कहा कि 22 से 25 सितंबर तक बंगाल और सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारी से बहुत भारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही, उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके कारण बिहार, ओडिशा व पूर्वोत्तर राज्यों में झमाझम बारिश हो सकती है।
IMD ने कहा कि 23 और 24 सितंबर को बिहार, 23 से 25 सितंबर को ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में 24 और 25, छत्तीसगढ़ और यूपी में भी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में अगले कुछ दिनों तक मध्यम बारिश और गरज के साथ छीटें पड़ने की संभावना है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अक्टूबर शुरू होते ही सर्दी दस्तक दे सकती है और सुबह-शाम ठंड पड़ने लगेगी यानी प्री-विंटर शुरू होने का अनुमान है। अक्टूबर खत्म होते-होते नवंबर में उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरा छाने लगेगा। साथ ही, सर्दी बढ़ेगी और ठंडी हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने कहा कि 15 अक्टूबर के बाद उत्तराखंड और हिमाचल के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है।
15 सितंबर से मानसून की वापसी का दौर शुरू हो गया है। 15 अक्टूबर को कर्नाटक के रास्ते मानसून पूरी तरह से लौट जाएगा। इस साल मानसून 24 मई को केरल पहुंचा था, जो साल 2009 के बाद सबसे पहली बार आया था। इस सीजन मानसून के दौरान 778.6 मिमी की सामान्य वर्षा के मुकाबले 836.2 मिमी बारिश हुई। यह सामान्य बरसात के मुकाबले 7 फीसदी ज्यादा है।
वहीं, उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य बारिश (538.1 मिमी) के मुकाबले 34 फीसदी अधिक यानी 720.4 फीसदी बारिश हुई। मध्य भारत में 978.3 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 882 मिमी से 11 प्रतिशत ज्यादा है, जबकि दक्षिणी भारत में सामान्य 611 मिमी से 7 प्रतिशत ज्यादा हुई है, हालांकि, पूर्वोत्तर भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 949.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 1192.6 मिमी से 20 प्रतिशत कम है।