नया साल कहां मनाना है, तय कर लीजिए- तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने चेताया

इन पर फैसले में देरी के कारण बीआरएस को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। बता दें कि अगर अदालत का आदेश मानते हुए विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो सभी 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे, जो एक मध्यावधि चुनाव होगा। इससे कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंच सकता है, भले ही वह इनमें से कुछ सीटें वापस जीतने में कामयाब हो जाए।