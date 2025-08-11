कहां हैं पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंची चिट्ठी से मचा सियासी भूचाल

संजय राउत ने पत्र में लिखा कि जगदीप धनखड़ से या उनके कर्मचारियों से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। हमारे उपराष्ट्रपति को आखिर क्या हुआ है? वे कहां हैं? उनकी सेहत कैसी है? क्या वे सुरक्षित हैं? देश को इन सवालों की सच्चाई जानने का अधिकार है।