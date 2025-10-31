‘कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल? नाचने वाला,’ Tej Pratap ने NDA के संकल्प पत्र पर भी चुटकी ली

पटना में मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप ने कहा, 'चुनाव चल रहा है, हर दल अपने वादे कर रहा है। खेसारी लाल यादव भी दावे कर रहे हैं, लेकिन बताएं कि कौन सा रोजगार देंगे? नाचने वाला।' उन्होंने एनडीए के संकल्प पत्र पर भी चुटकी ली, 'अभी चुनाव है, देखते हैं आगे क्या होता है।' तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'हम बिहार के संपूर्ण विकास के लिए समर्पित हैं। नई व्यवस्था का नव निर्माण करेंगे और लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।'