‘कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल? नाचने वाला,’ Tej Pratap ने NDA के संकल्प पत्र पर भी चुटकी ली

जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव (Photo-IANS)
Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जनशक्ति जनता दल (जजद) के प्रमुख और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने राजद उम्मीदवार व भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव पर करारा हमला बोला। तेज प्रताप ने खेसारी के रोजगार देने के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे 'नाचने वाला' रोजगार दिलाएंगे। यह बयान चुनावी माहौल में नई बहस छेड़ सकता है।
पटना में मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप ने कहा, 'चुनाव चल रहा है, हर दल अपने वादे कर रहा है। खेसारी लाल यादव भी दावे कर रहे हैं, लेकिन बताएं कि कौन सा रोजगार देंगे? नाचने वाला।' उन्होंने एनडीए के संकल्प पत्र पर भी चुटकी ली, 'अभी चुनाव है, देखते हैं आगे क्या होता है।' तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'हम बिहार के संपूर्ण विकास के लिए समर्पित हैं। नई व्यवस्था का नव निर्माण करेंगे और लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।'
यह पहली बार नहीं है जब खेसारी को 'नचनिया' कहा गया। इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी उन्हें ऐसा संबोधित किया था। मीडिया के सवाल पर तेज प्रताप ने समर्थन करते हुए कहा, 'क्या गलत कहा? खेसारी नाचते हैं तो नचनिया ही कहलाएंगे।' खेसारी लाल यादव राजद से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और युवाओं को रोजगार का वादा कर रहे हैं।
महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। वहीं, शुक्रवार को एनडीए ने संकल्प पत्र जारी कर दावा किया कि उनकी सरकार ने अब तक 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। आगे 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार अवसर सृजित किए जाएंगे। एनडीए का फोकस विकास और रोजगार पर है, जबकि महागठबंधन बदलाव की बात कर रहा है।
तेज प्रताप का बयान जहां राजद उम्मीदवार को निशाना बनाता है, वहीं यह भोजपुरी सिनेमा और राजनीति के जुड़ाव पर सवाल उठाता है। चुनाव में सेलिब्रिटी उम्मीदवारों की भूमिका चर्चा में है। खेसारी के समर्थक इसे व्यक्तिगत हमला बता रहे हैं, जबकि JDU इसे सच्चाई करार दे रहा है। बिहार की सियासत में ऐसे तंज आम हैं, लेकिन रोजगार जैसे मुद्दे पर यह बहस को नया मोड़ दे सकता है।
