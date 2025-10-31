Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल? नाचने वाला,’ Tej Pratap ने NDA के संकल्प पत्र पर भी चुटकी ली

Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव पर तीखा हमला बोला है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 31, 2025

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav

जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव (Photo-IANS)

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जनशक्ति जनता दल (जजद) के प्रमुख और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने राजद उम्मीदवार व भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव पर करारा हमला बोला। तेज प्रताप ने खेसारी के रोजगार देने के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे 'नाचने वाला' रोजगार दिलाएंगे। यह बयान चुनावी माहौल में नई बहस छेड़ सकता है।

तेज प्रताप का हमला

पटना में मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप ने कहा, 'चुनाव चल रहा है, हर दल अपने वादे कर रहा है। खेसारी लाल यादव भी दावे कर रहे हैं, लेकिन बताएं कि कौन सा रोजगार देंगे? नाचने वाला।' उन्होंने एनडीए के संकल्प पत्र पर भी चुटकी ली, 'अभी चुनाव है, देखते हैं आगे क्या होता है।' तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'हम बिहार के संपूर्ण विकास के लिए समर्पित हैं। नई व्यवस्था का नव निर्माण करेंगे और लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं।'

खेसारी पर पुराना विवाद

यह पहली बार नहीं है जब खेसारी को 'नचनिया' कहा गया। इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी उन्हें ऐसा संबोधित किया था। मीडिया के सवाल पर तेज प्रताप ने समर्थन करते हुए कहा, 'क्या गलत कहा? खेसारी नाचते हैं तो नचनिया ही कहलाएंगे।' खेसारी लाल यादव राजद से टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और युवाओं को रोजगार का वादा कर रहे हैं।

चुनावी वादों की होड़

महागठबंधन की ओर से राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं। वहीं, शुक्रवार को एनडीए ने संकल्प पत्र जारी कर दावा किया कि उनकी सरकार ने अब तक 50 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। आगे 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार अवसर सृजित किए जाएंगे। एनडीए का फोकस विकास और रोजगार पर है, जबकि महागठबंधन बदलाव की बात कर रहा है।

सियासी गर्मी बढ़ी

तेज प्रताप का बयान जहां राजद उम्मीदवार को निशाना बनाता है, वहीं यह भोजपुरी सिनेमा और राजनीति के जुड़ाव पर सवाल उठाता है। चुनाव में सेलिब्रिटी उम्मीदवारों की भूमिका चर्चा में है। खेसारी के समर्थक इसे व्यक्तिगत हमला बता रहे हैं, जबकि JDU इसे सच्चाई करार दे रहा है। बिहार की सियासत में ऐसे तंज आम हैं, लेकिन रोजगार जैसे मुद्दे पर यह बहस को नया मोड़ दे सकता है।

ये भी पढ़ें

‘2 एकड़ का 7 सितारा भवन’: चंडीगढ़ में ‘एक और शीश महल’ को लेकर केजरीवाल पर हमला क्यों कर रही है बीजेपी?
राष्ट्रीय
BJP Attacks Arvind Kejriwal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

31 Oct 2025 09:33 pm

Published on:

31 Oct 2025 09:32 pm

Hindi News / National News / ‘कौन सा जॉब देंगे खेसारी लाल? नाचने वाला,’ Tej Pratap ने NDA के संकल्प पत्र पर भी चुटकी ली

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार: ‘मोंथा’ तूफान ने चुनाव प्रचार की रफ्तार पर लगाया ब्रेक; 16 में से 14 हेलीकॉप्टरों की उड़ानें रद्द

Bijapur Naxal Encounter: नक्सलियों पर हेलीकॉप्टर से हो रही बमबारी, सामने आया VIDEO, देखें
पटना

दुलारचंद यादव हत्याकांड में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, DGP से मांगी पूरी रिपोर्ट, अबतक तीन FIR दर्ज

दुलारचंद यादव हत्याकांड
पटना

गोली लगने से नहीं हुई दुलारचंद यादव की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

दुलारचंद यादव हत्याकांड
पटना

खेसारी कौन सी नौकरी देंगे… नाचने वाला? RJD के स्टार उम्मीदवार पर तेज प्रताप यादव का तंज

Tej Pratap Yadav
पटना

1995 में 105 वोट, 2010 में 598… और 2025 में मौत, कैसा रहा मोकामा के बाहुबली दुलारचंद यादव का सियासी सफर?

दुलारचंद यादव,
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.