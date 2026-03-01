आखिर कौन हैं सुमित गुप्ता और नीरज खंडेलवाल? 71 लाख रुपये के क्रिप्टो फ्रॉड केस में हुए अरेस्ट

कंपनी ने यह भी कहा कि वह चल रही जांच में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रही है।

2018 में स्थापित, CoinDCX भारत के अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है। कंपनी को हाल के दिनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें 2025 में हुआ एक बड़ा साइबर हमला भी शामिल है, जिसमें हैकर्स ने एक आंतरिक परिचालन खाते में सेंध लगाई और 44 मिलियन डॉलर की संपत्ति चुरा ली। हालांकि, कंपनी ने तब कहा था कि यूजर्स के पैसे पर कोई असर नहीं पड़ा है और इस घटना के बाद उसने अपने सुरक्षा सिस्टम को और मजबूत किया है।