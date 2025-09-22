Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar News: कौन है बिहार की Mushroom Lady जिसे कभी नहीं मिलता था भरपेट खाना, आज 70 हजार महिलाओं को सशक्त बना रहीं

Bihar's Mushroom Lady: बिहार के तिलकारी गांव की एक गरीब महिला ने अपनी जीवटता और आत्मबल के भरोसे ऐसा काम कर दिया जिसके चलते उसकी पहचान आज मशरूम लेडी के रूप में होने लगी। आइए यहां पढ़ते हैं उनके संघर्ष और उत्थान की कहानी...

पटना

Swatantra Mishra

Sep 22, 2025

Bihar Mushroom Lady Bina Devi
बिहार की मशरूम लेडी बीना देवी की काल्पनिक तस्वीर (Photo: ChatGpt)

Mushroom Lady of Bihar: बिहार में मुंगेर जिले का तिलकारी गांव शक्ति के सामथर्य का जीवंत उदाहरण है। आज मशरूम लेडी के नाम से अपनी पहचान बनाने वाली बीना देवी के पास न खेती की जमीन थी और न ही कोई नियमित आय का जरिया। लेकिन उन्होंने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति के बलबूते ऐसा कारनामा कर दिखाया कि आज करीब 70 हजार महिलाएं अपने परिवार के लिए लाइफलाइन बन चुकी हैं।

चार बच्चों के साथ खुद का पेट पालना था मुश्किल

इस मजबूत शख्स का नाम बीना देवी है। उनकी हालत ऐसी थी कि खुद के साथ चार बच्चों की परवरिश उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। हां दृढ़ इच्छाशक्ति जरूर थी। मुश्किल हालात के बीच उम्मीद और इरादों के बल पर बीना देवी ने मशरूम की खेती की छोटी सी शुरुआत की, जिसने न केवल बीना का जीवन बदला, बल्कि महिला सशक्तीकरण का आंदोलन बन गया। आज करीब 100 गांवों की 70 हजार से ज्यादा महिलाएं उनकी राह पर चलकर परिवार की जरूरतें पूरी कर पा रही हैं।

ये भी पढ़ें

Women’s Equality Day 2025: किन क्षेत्रों में महिलाओं ने बनाई पहचान, कहाँ अभी लंबा सफर बाकी? आंकड़ों में जानें
Patrika Special News
Women's Equality Day 2025

मशरूम लेडी राष्ट्रपति के हाथों हो चुके सम्मानित

खुद बीना के बच्चे, जो पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, अब अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। बड़ा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। महिला सशक्तीकरण के उनके अभियान को पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में सराहा। 2020 में महिला दिवस पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मानित किया।

जब दो वक्त का खाना भी जुटाना मुश्किल था

संघर्ष के दिनों में तपकर बीना के हौसले भी फौलादी हो गए। कई बार ऐसा भी हुआ, जब दूसरे वक्त के खाने का भी बंदोबस्त नहीं होता था। बीना ने हिम्मत नहीं हारी और बाजार से एक किलोग्राम मशरूम के बीच मंगवाए। खेत नहीं थे, इसलिए घर में बिस्तर के नीचे छोटी जगह में उगाना शुरू किया। हालांकि शुरुआत में कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने नई तकनीक से मशरूम उगाई तो उत्पादन बढऩे लगा। शुरुआत में 200 से 300 रुपए प्रति किलो कमाने वाली बीना देवी अब लाखों कमा रही हैं।

ऐसी बढ़ता गया कारवां

बीना देवी चाहती थी कि उनकी तरह और ग्रामीण महिलाएं भी कामयाब हों। इसलिए उन्होंने इसे महिलाओं को सशक्त करने का मिशन बना लिया। आज 100 से ज्यादा गांवों में महिलाएं मशरूम की खेती कर रही हैं। बीना कहती हैं, जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगी तो उनका आत्म सम्मान भी बढ़ेगा और समाज में उनकी स्थिति बेहतर होगी।

ये भी पढ़ें

International Women Day: 26 साल तक सैनिटरी पैड का नहीं सुना था नाम, अब कहलाती है Pad Women of India
राष्ट्रीय
भारत की पहली पैड वुमेन माया विश्वकर्मा

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

Updated on:

22 Sept 2025 10:29 am

Published on:

22 Sept 2025 10:23 am

Hindi News / National News / Bihar News: कौन है बिहार की Mushroom Lady जिसे कभी नहीं मिलता था भरपेट खाना, आज 70 हजार महिलाओं को सशक्त बना रहीं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.