Bihar News: कौन है बिहार की Mushroom Lady जिसे कभी नहीं मिलता था भरपेट खाना, आज 70 हजार महिलाओं को सशक्त बना रहीं

संघर्ष के दिनों में तपकर बीना के हौसले भी फौलादी हो गए। कई बार ऐसा भी हुआ, जब दूसरे वक्त के खाने का भी बंदोबस्त नहीं होता था। बीना ने हिम्मत नहीं हारी और बाजार से एक किलोग्राम मशरूम के बीच मंगवाए। खेत नहीं थे, इसलिए घर में बिस्तर के नीचे छोटी जगह में उगाना शुरू किया। हालांकि शुरुआत में कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने नई तकनीक से मशरूम उगाई तो उत्पादन बढऩे लगा। शुरुआत में 200 से 300 रुपए प्रति किलो कमाने वाली बीना देवी अब लाखों कमा रही हैं।