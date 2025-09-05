India First Tesla Car: दामाद के लिए खरीदी भारत की पहली टेस्ला कार, कौन हैं वो शख्स? डिलीवरी के बाद ऐसा रहा रिएक्शन

टेस्ला की ओर से उन्हें कार की डिलीवरी भी मिल गई है। कार की चाबी मिलने के बाद प्रताप सरनाईक ने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कह कि मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने भारत की पहली टेस्ला कार, मॉडल 'वाई' खरीदी है। राज्य के परिवहन मंत्री के रूप में, मैंने इसे खरीदने की कोशिश की और इसमें सफल रहा।