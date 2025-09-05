India First Tesla Car: दामाद के लिए खरीदी भारत की पहली टेस्ला कार, कौन हैं वो शख्स? डिलीवरी के बाद ऐसा रहा रिएक्शन

दुनिया के मशहूर बिजनेस मैन एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी पहली कार की डिलीवरी की है। अभी सबके मन सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा होगा कि भारत की पहली टेस्ला कार किसने खरीदी है? तो बता दें कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक भारत की पहली टेस्ला कार मालिक बन गए हैं।
टेस्ला की ओर से उन्हें कार की डिलीवरी भी मिल गई है। कार की चाबी मिलने के बाद प्रताप सरनाईक ने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कह कि मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने भारत की पहली टेस्ला कार, मॉडल 'वाई' खरीदी है। राज्य के परिवहन मंत्री के रूप में, मैंने इसे खरीदने की कोशिश की और इसमें सफल रहा।
प्रताप सरनाईक ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार हमेशा पर्यावरण-अनुकूल कारों को सड़कों पर लाने की कोशिश करती है। मैं पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए जन जागरूकता लाना चाहता हूं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले 10 सालों में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को हर संभव सुविधा प्रदान करने का प्रयास करता है, हमने भी ऐसे वाहनों के मालिकों को सुविधाएं प्रदान की हैं।
मैंने यह कार अपने दामाद के लिए खरीदी है, ताकि जन जागरूकता फैले। अगर माता-पिता, जो कार खरीदने में सक्षम हैं, अपने बच्चों को इन कारों में स्कूल छोड़ते हैं, तो पर्यावरण-अनुकूल कारों के बारे में जन जागरूकता बढ़ेगी। बच्चे इस बारे में चर्चा करेंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल कारें खरीदेंगे।