Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

India First Tesla Car: दामाद के लिए खरीदी भारत की पहली टेस्ला कार, कौन हैं वो शख्स? डिलीवरी के बाद ऐसा रहा रिएक्शन

धूम मचा रही टेस्ला! महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भारत में पहली टेस्ला कार, मॉडल 'वाई', खरीद कर सबको चौंका दिया है। कार की डिलीवरी मिलने पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कैसी है ये कार और सरनाईक का क्या कहना है? पढ़िए पूरी खबर!

भारत

Mukul Kumar

Sep 05, 2025

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक भारत की पहली टेस्ला कार मालिक बने। (फोटो- IANS)

दुनिया के मशहूर बिजनेस मैन एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत में अपनी पहली कार की डिलीवरी की है। अभी सबके मन सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा होगा कि भारत की पहली टेस्ला कार किसने खरीदी है? तो बता दें कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक भारत की पहली टेस्ला कार मालिक बन गए हैं।

टेस्ला की ओर से उन्हें कार की डिलीवरी भी मिल गई है। कार की चाबी मिलने के बाद प्रताप सरनाईक ने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कह कि मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने भारत की पहली टेस्ला कार, मॉडल 'वाई' खरीदी है। राज्य के परिवहन मंत्री के रूप में, मैंने इसे खरीदने की कोशिश की और इसमें सफल रहा।

ये भी पढ़ें

भारत में टेस्ला की धमाकेदार एंट्री! जानिए कहां खुलेंगी नौकरियां और कब आएंगी गाड़ियां
कारोबार
Tesla Elon Musk

क्या बोले परिवहन मंत्री?

प्रताप सरनाईक ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार हमेशा पर्यावरण-अनुकूल कारों को सड़कों पर लाने की कोशिश करती है। मैं पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए जन जागरूकता लाना चाहता हूं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अगले 10 सालों में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़कों पर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

परिवहन विभाग इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को हर संभव सुविधा प्रदान करने का प्रयास करता है, हमने भी ऐसे वाहनों के मालिकों को सुविधाएं प्रदान की हैं।

दामाद के लिए खरीदी भारत की पहली टेस्ला कार

मैंने यह कार अपने दामाद के लिए खरीदी है, ताकि जन जागरूकता फैले। अगर माता-पिता, जो कार खरीदने में सक्षम हैं, अपने बच्चों को इन कारों में स्कूल छोड़ते हैं, तो पर्यावरण-अनुकूल कारों के बारे में जन जागरूकता बढ़ेगी। बच्चे इस बारे में चर्चा करेंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण-अनुकूल कारें खरीदेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

टेस्ला इलेक्ट्रिक सेमी-ट्रक

Updated on:

05 Sept 2025 11:33 am

Published on:

05 Sept 2025 11:18 am

Hindi News / National News / India First Tesla Car: दामाद के लिए खरीदी भारत की पहली टेस्ला कार, कौन हैं वो शख्स? डिलीवरी के बाद ऐसा रहा रिएक्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट