पाकिस्तानी PM के दावों की पोल खोलने वाली कौन हैं पटेल गोहलत? कहां-कहां रही है पोस्टिंग

राइट टू रिप्लाई के तहत पटेल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने UNGA में बेतुके नाटक किए। पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह पाकिस्तानी विदेश नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का कोई भी ड्रामा या झूठ सच को छिपा नहीं सकता है। गहलोत ने कहा कि 10 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने जंग रोकने की गुहार लगाई। अगर जले हुए हवाई अड्डे जीत हैं, तो पाकिस्तान इसका जश्न मनाए। गहलोत ने एक बार फिर साफ किया है कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है। इसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कबूल नहीं है।