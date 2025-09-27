पाकिस्तानी PM के दावों की पोल खोलने वाली कौन हैं पटेल गोहलत? कहां-कहां रही है पोस्टिंग

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Pakistani Prime Minister Shahbaz Sharif) ने भारत (India) के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने UNGA में कश्मीर राग अलापा और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने रणनीतिक जीत दर्ज की। इस पर UNGA में भारत की प्रतिनिधि राजनयिक पटेल गहलोत (Diplomat Patel Gehlot) ने एक-एक करके दुनिया के सामने शहबाज और पाकिस्तान की हकीकत पेश कर दी। इसके बाद से IFS अधिकारी पटेल गहोलत भारत में ट्रेंड करने लगीं।
पटेल गहलोत की पैदाइश दिल्ली की है। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पॉटिलिकल साइंस की पढ़ाई की है। दिल्ली की लेडी श्रीराम कॉलेज से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पटेल साल 2015 में भारतीय विदेश सेवा में चयनित हुईं। पटेल गहलोत बीते एक दशक से भारतीय विदेश सेवा में कार्यरत हैं।
इस दौरान पेटल गहलोत विभिन्न अहम पदों पर कार्य कर चुकी हैं। वह विदेश मंत्रालय में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी थीं। पेरिस स्थित भारतीय दूतावास में थर्ड और सेकंड सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभाई। फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में कौंसल रह चुकी हैं। गहलोत संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष बेहद मजबूती से रखती हैं।
राइट टू रिप्लाई के तहत पटेल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने UNGA में बेतुके नाटक किए। पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह पाकिस्तानी विदेश नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का कोई भी ड्रामा या झूठ सच को छिपा नहीं सकता है। गहलोत ने कहा कि 10 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने जंग रोकने की गुहार लगाई। अगर जले हुए हवाई अड्डे जीत हैं, तो पाकिस्तान इसका जश्न मनाए। गहलोत ने एक बार फिर साफ किया है कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है। इसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता कबूल नहीं है।