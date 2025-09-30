Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘कौन अपने ही लोगों पर गोली चलाता है? बलि का बकरा बनाने के लिए…’, पति की गिरफ्तारी पर क्या बोलीं सोनम वांगचुक की पत्नी?

शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे। अंगमो ने केंद्र सरकार और पुलिस-प्रशासन की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति के खिलाफ मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई है और छठी अनुसूची को लागू करने से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

2 min read

लेह

image

Mukul Kumar

Sep 30, 2025

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो। (फोटो- ANI)

शिक्षा सुधारक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने केंद्र सरकार और पुलिस-प्रशासन की जमकर आलोचना की है। उन्होंने लेह में हाल ही में फैली अहिंसा को लेकर भी खूब सुनाया है।

उन्होंने कहा कि लद्दाख में छठी अनुसूची को लागू करने से बचने और किसी को बलि का बकरा बनाने के लिए उनके पति के खिलाफ एक 'मनगढ़ंत' कहानी गढ़ी गई है।

अंगमो ने एएनआई से कहा कि हम डीजीपी के बयानों की कड़ी निंदा करते हैं। न केवल मैं, बल्कि लद्दाख में हर कोई इन आरोपों की निंदा करता है।

सुरक्षा बलों की भूमिका पर सवाल उठाए

लेह घटनाओं को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने सुरक्षा बलों की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम पूछते हैं सीआरपीएफ को गोली चलाने का आदेश किसने दिया? कौन अपने ही लोगों, अपने ही नागरिकों पर गोली चलाता है? खासकर ऐसे इलाके में जहां कभी कोई हिंसा नहीं हुई है।

अपने पति द्वारा किसी भी तरह की अशांति भड़काने के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि वांगचुक कहीं और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ने क्या भड़काया होगा? उन्हें इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह कहीं और थे, जहां वह भूख हड़ताल कर रहे थे।

पुलिस पर एक एजेंडे के तहत काम करने का भी लगाया आरोप

सोनम वांगचुक की पत्नी ने पुलिस पर एक एजेंडे के तहत काम करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले छह दिनों और पहले चार सालों में लेह में जो कुछ भी हुआ है, वह बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेह के लोगों से ज्यादा शांतिप्रिय, देशभक्त और राष्ट्रवादी कोई नहीं है। ऐसे इलाकों में कर्फ्यू लगाना बिल्कुल गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि दूसरा, हम इस कर्फ्यू के पीछे दिए गए कारण की निंदा करते हैं, जो कि युवाओं का विरोध प्रदर्शन है। क्योंकि उस दिन युवा शांतिप्रिय तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अगर सीआरपीएफ ने आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो यह एक बेहद शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होता।

24 सितंबर को लेह में हुई थी हिंसा

बता दें कि 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लेह में बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। जिले में पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध है; बिना पूर्व लिखित अनुमति के कोई भी जुलूस, रैली या मार्च नहीं निकाला जा सकता।

लेह में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। लद्दाख के लोग केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हिंसा के सिलसिले में कुल 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप चार व्यक्तियों की मौत हो गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime news

Updated on:

30 Sept 2025 02:48 pm

Published on:

30 Sept 2025 02:47 pm

Hindi News / National News / ‘कौन अपने ही लोगों पर गोली चलाता है? बलि का बकरा बनाने के लिए…’, पति की गिरफ्तारी पर क्या बोलीं सोनम वांगचुक की पत्नी?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

चिराग पासवान ने एक तीर से साधे दो निशाने, केजरीवाल से की प्रशांत किशोर की तुलना

Chirag Paswan
राष्ट्रीय

BJP President Election: क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से बाहर हुए ये दो बड़े चेहरे? जानें किन नामों पर दांव खेल सकती है बीजेपी

राष्ट्रीय

56 करोड़ रुपये मूल्य की कोकीन जब्त, अदीस अबाबा से आए दो भारतीय यात्री गिरफ्तार

Cocaine smuggling
राष्ट्रीय

हिमाचल के स्कूल प्रिंसपल ने चेक पर 7,616 रुपये लिखा ऐसे, अब उड़ रहा है मजाक, एक ने पूछा- पेन की ऑटोकरेक्ट सिस्टम में…

Himachal School Principal Cheque Error
राष्ट्रीय

34 साल से भारत में रह रहा था बांग्लादेशी शख्स, ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा, जानें क्या-क्या चीजें हुईं बरामद?

Bihar crime
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.