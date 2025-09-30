‘कौन अपने ही लोगों पर गोली चलाता है? बलि का बकरा बनाने के लिए…’, पति की गिरफ्तारी पर क्या बोलीं सोनम वांगचुक की पत्नी?

सोनम वांगचुक की पत्नी ने पुलिस पर एक एजेंडे के तहत काम करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले छह दिनों और पहले चार सालों में लेह में जो कुछ भी हुआ है, वह बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेह के लोगों से ज्यादा शांतिप्रिय, देशभक्त और राष्ट्रवादी कोई नहीं है। ऐसे इलाकों में कर्फ्यू लगाना बिल्कुल गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं।