Russia Ukraine Crisis: रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर UNSC में भारत ने खुद को अलग रखा, जानिए क्यों

भारत ने यूक्रेन पर हमले की निंदा की, परंतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पेश किये गए निंदा प्रस्ताव पर वोट से परहेज़ किया है। भारत के इस कदम पर सभी ने संशय व्यक्त किया तो वहीं भारत ने बाद में इसपर अपनी सफाई दी है और कहा है कि मतभेदों और विवाद को खत्म करने के लिए बातचीत ही एक बेहतर विकल्प है।

रूस ने यूक्रेन में जंग छेड़ दी है और लगातार तीसरे दिन रूसी सैनिक यूक्रेन में कई इलाकों पर कब्जे कर रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस की "आक्रामकता" निंदा करने और सेना को वापस बुलाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया था। सुरक्षा परिषद में पाँच स्थाई सदस्यों में रूस भी शामिल है। इस प्रस्ताव से भारत, चीन और यूएइ ने हिस्सा नहीं लिया। केवल 15 में से 11 देशों ने ही वोट किया जबकि रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव पर भारत द्वारा हिस्सा न लिए जाने पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं जिसका अब भारत ने जवाब दिया है।

Why India abstains from UN vote On Ukraine Invasion