यूक्रेन के सामने पुतिन की शर्त, कहा- यूक्रेनी सेना अपने हाथों में लें देश की सत्ता तब होगा समझौता

रूस ने यूक्रेन के समक्ष समझौते के लिए एक शर्त रखी है। रूसी राष्ट्रपति चाहते हैं कि सेना सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ले।

रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है जिसमें कई यूक्रेन के सैनिक और नागरिक घायल हो गए हैं। दुनियाभर में रूस की निंदा हो रही है और उसे तुरंत शांति स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस से बातचीत करने लप तैयार हो गए हैं वहीं, रूस ने बातचीत से पहले एक शर्त रखी है। पुतिन ने यूक्रेन की सेना से यूक्रेन की सत्ता अपने हाथ में लेने को कहा है। पुतिन का ये बयान तब आया है जब यूक्रेन भी बातचीत के लिए तैयार हो गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कई हमले किए हैं जिसमें कई नागरिक भी मारे गए हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि रूस जल्द ही कीव पर कब्जा कर लेगा। बता दें कि रूसी सेना ने यूक्रेनी एयरपोर्ट पर कब्जा भी कर लिया है।

