चीन की तारीफ क्यों कर रहे शशि थरूर? भारत के लिए भी कही ये बात

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में चीन के प्रदर्शन को लेकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि चीन ने 2025 की पहली छमाही में 256 गीगावाट सौर क्षमता स्थापित कर ली है, जो शेष विश्व की संयुक्त क्षमता से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया के बाकी हिस्सों की संयुक्त क्षमता से भी अधिक है। उन्होंने कहा- यह वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा की दौड़ में उनके आक्रामक नेतृत्व को दर्शाता है।