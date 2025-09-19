Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

‘मनमोहन सिंह ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक को PM हाउस में खिलाई थी बिरयानी’, BJP ने किया बड़ा दावा

यासीन मलिक के दावे के बाद सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि मलिक को पीएम हाउस को बिरयानी खिलाई गई थी।

भारत

Ashib Khan

Sep 19, 2025

यासीन मलिक के दावों पर मचा सियासी बवाल (Photo- IANS)

कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर किए दावे के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता जोशी ने दावा किया कि यासीन मलिक ने मनमोहन सिंह से हाथ मिलाया और पहले पीएम आवास गए और वहां उन्हें बिरयानी खिलाई गई। 

‘आतंकवादी गतिविधियां कम हुई’

इस दौरान बीजेपी नेता प्रह्लाद जोशी ने कहा कि आज देश में आतंकवादी गतिविधियां कम क्यों हुई हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। हम इस बकवास को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वे पाकिस्तान में हों या कहीं और, इसलिए जैसा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने बार-बार कहा है कि हम घुस के मारेंगे। 

मलिक ने दिल्ली HC को बताई ये बात

बता दें कि अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद से मिलने के लिए समय निकालने और प्रयास करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया था।

मलिक ने किए ये दावे

बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हलफनामे में यासीन मलिक ने कुछ दावे किए थे। मलिक ने दावा किया था कि पाकिस्तान में हाफिज सईद से मुलाकात के लिए मनमोहन सिंह ने उन्हें धन्यवाद दिया था। 

पाकिस्तान की थी यात्रा

यासीन मलिक ने दावा किया कि 2006 में हाफिज सईद और अन्य से मिलने के लिए एक खास अनुरोध पर उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की थी और भारत लौटने पर मनमोहन सिंह को इसके बारे में जानकारी दी थी।

‘मनमोहन सिंह ने आभार व्यक्त किया’

यासीन मलिक ने हलफनामे में लिखा- मनमोहन सिंह ने मेरे प्रयासों, समय, धैर्य और समर्पण के लिए आभार व्यक्त किया। लेकिन दुर्भाग्यवश, हाफिज सईद और पाकिस्तान के अन्य आतंकवादी नेताओं के साथ मेरी यह मुलाकात को मेरे खिलाफ एक अलग संदर्भ में प्रस्तुत किया गया। 

19 Sept 2025 04:33 pm

