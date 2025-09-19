‘मनमोहन सिंह ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक को PM हाउस में खिलाई थी बिरयानी’, BJP ने किया बड़ा दावा

कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर किए दावे के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता जोशी ने दावा किया कि यासीन मलिक ने मनमोहन सिंह से हाथ मिलाया और पहले पीएम आवास गए और वहां उन्हें बिरयानी खिलाई गई।
इस दौरान बीजेपी नेता प्रह्लाद जोशी ने कहा कि आज देश में आतंकवादी गतिविधियां कम क्यों हुई हैं, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। हम इस बकवास को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वे पाकिस्तान में हों या कहीं और, इसलिए जैसा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने बार-बार कहा है कि हम घुस के मारेंगे।
बता दें कि अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद से मिलने के लिए समय निकालने और प्रयास करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया था।
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हलफनामे में यासीन मलिक ने कुछ दावे किए थे। मलिक ने दावा किया था कि पाकिस्तान में हाफिज सईद से मुलाकात के लिए मनमोहन सिंह ने उन्हें धन्यवाद दिया था।
यासीन मलिक ने दावा किया कि 2006 में हाफिज सईद और अन्य से मिलने के लिए एक खास अनुरोध पर उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा की थी और भारत लौटने पर मनमोहन सिंह को इसके बारे में जानकारी दी थी।
यासीन मलिक ने हलफनामे में लिखा- मनमोहन सिंह ने मेरे प्रयासों, समय, धैर्य और समर्पण के लिए आभार व्यक्त किया। लेकिन दुर्भाग्यवश, हाफिज सईद और पाकिस्तान के अन्य आतंकवादी नेताओं के साथ मेरी यह मुलाकात को मेरे खिलाफ एक अलग संदर्भ में प्रस्तुत किया गया।