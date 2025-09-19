‘मनमोहन सिंह ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक को PM हाउस में खिलाई थी बिरयानी’, BJP ने किया बड़ा दावा

कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लेकर किए दावे के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता प्रह्लाद जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता जोशी ने दावा किया कि यासीन मलिक ने मनमोहन सिंह से हाथ मिलाया और पहले पीएम आवास गए और वहां उन्हें बिरयानी खिलाई गई।