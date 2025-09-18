देश का जेन- Z संविधान को…कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने खेला नेपाल वाला दांव

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को वोट चोरी के आरोपों के बीच नेपाल वाला दांव खेला है। कांग्रेस सांसद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- देश के Yuva, देश के Students, देश की Gen Z संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। बता दें कि पड़ोसी देश नेपाल में Gen-Z ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया था।। बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए केपी ओली ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही पूरी ओली कैबिनेट ने भी इस्तीफा दे दिया था।