सरदार पटेल की विरासत क्यों अपनाने लगी BJP, बिहार चुनाव में दिख सकता है असर

इसके साथ ही भाजपा और मोदी ने पटेल की छवि को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया, जिसके साथ नेहरू और गांधी परिवार ने किनारा कर लिया हो। भाजपा कई बार इस बात का जिक्र कर चुकी है कि यदि नेहरू की जगह पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते तो देश की स्थिति आज की तुलना में कहीं बेहतर होती। भाजपा और नरेंद्र मोदी ने पटेल की पहचान को पहले गुजराती अस्मिता और फिर देश की अखंडता से जोड़ दिया। इसके चलते पटेल जो कि कांग्रेस के नेता थे, उनकी लेगेसी पर बीजेपी दावा करने लगी। मोदी और BJP ने पटेल की इमेज को अपना बनाने के लिए गर्व, नाराजगी और पहचान की चाहत जैसी मजबूत भावनाओं का इस्तेमाल किया।