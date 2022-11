कोर्ट ने ED को लगाई फटकार, पूछा- चार्जशीट दाखिल करने से पहले जैकलीन फर्नाडीज को क्यों नहीं किया गिरफ्तार

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 'पिक-एंड-चुज पॉलिसी'लागू नहीं करने की चेतावनी देते हुए ED से जैकलीन को गिरफ्तार नहीं करते को लेकर सवाल किया है। जज ने ED से पूछा कि "चार्जशीट दाखिल करने से पहले जैकलीन फर्नाडीज को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।"

‘Why pick-and-choose policy?’: Judge asks ED why Jacqueline Fernandez was not arrested before filing chargesheet