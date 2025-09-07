व्यभिचार में रह रही पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, कोर्ट ने दिया आदेश

जब कोई विवाहित पुरुष या महिला अपने साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे व्यभिचार कहा जाता है। इसे वैवाहिक संबंध तोड़ने के रूप में देखा जाता है, क्योंकि विवाह में आपसी निष्ठा की अपेक्षा की जाती है। साल 2018 तक व्यभिचार भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत एक आपराधिक कृत्य था, जिसके लिए सात साल तक की कैद की सजा हो सकती थी, लेकिन साल 2018 में भारत सरकार बनाम जोसेफ शाइन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। हालांकि, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत, पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा व्यभिचार तलाक का आधार बन सकता है। इसके साथ ही, व्यभिचार करने वाले पक्ष को भरण-पोषण मिले या न मिले, यह अदालत पर निर्भर करता है।