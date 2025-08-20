रद्द होगा करीब सवा करोड़ लोगों का राशन कार्ड? केंद्र ने राज्यों को दिया 30 सितंबर तक का वक्त

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत अब तक 19.17 करोड़ राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कुल 76.10 करोड़ लाभार्थी देशभर में योजना का लाभ ले रहे हैं। सालाना 1 लाख रुपए या उससे अधिक आय वाले परिवार, चार पहिया या दुपहिया वाहन मालिक और करदाता मुफ्त राशन के पात्र नहीं हैं। केंद्रीय खाद्य विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि CBDT, CBIC, MCA, MoRTH और PM-किसान जैसी कई एजेंसियों के डाटाबेस से जानकारी मिलाकर अपात्र लाभार्थियों की पहचान की है।