क्या यूपी चुनाव के बाद बीजेपी बिहार में बनाएगी अपना सीएम? जानें क्यों है ऐसी चर्चा

अगर बीजेपी यूपी में सत्ता में तीसरी बार वापसी करती है तो वह बिहार पर फोकस करेगी। वह नीतीश कुमार को यूनियन कैबिनेट में शामिल करके या किसी राज्य का गवर्नर बनाकर उन्हें खुश कर सकती है। पांच दशक से ज़्यादा समय से पॉलिटिकल मैदान में रहने के बाद उनकी उम्र और पॉलिटिकल पोजीशन को देखते हुए नीतीश के लिए यह एक अच्छा एग्जिट माना जा रहा है। सियासी जानकारों ने कहा कि इसके लिए भूमिका बनाई जा चुकी है। सियासी ड्रामे के लिए किरदार भी तय किए जा चुके हैं। सिर्फ बीजेपी सही समय का इंतजार कर रही है।