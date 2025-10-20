बोइंग 737 का हवा में विंडशील्ड टूटा, 10000 फुट नीचे गिरा विमान, 140 से ज्यादा लोग थे सवार

फ्लाइट (प्रतिकात्मक तस्वीर-IANS)
अमेरिका में डेनवर से लॉस एंजिल्स जा रहे यूनाइटेड एयरलाइंस के बोइंग 737 मैक्स 8 विमान की विंडशील्ड हवा में डूट गई। इस कारण प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस दौरान विमान का पायलट घायल हो गया। विमान में कुल 140 यात्री और चालक सवार थे। फ्लाइट की जब विंडशील्ड टूटी, उस वह 36000 फीट की ऊंचाई पर थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना के बाद पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए वविमान को 26000 फीट नीचे उतारा और फिर साल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। इसके बाद यात्रियों को एक अन्य विमान बोइंग 737 मैक्स 9 में बिठाकर रवाना किया गया।
वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में टूटी हुई विंडशील्ड पर जले हुए निशान और एक पायलट के हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर विमान के विंडशील्ड को पक्षियों के टकराने और दबाव में बड़े बदलावों को झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन हाई स्पीड से चलने वाली कोई वस्तु आसानी से इस सीमा को पार कर सकती है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने पुष्टि की है कि कोई यात्री घायल नहीं हुआ और पायलट की हालत साधारण बताई है। एयरलाइन ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि आखिर विमान के विंडशील्ड में दरार किस कारण से आई।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग