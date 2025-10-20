बोइंग 737 का हवा में विंडशील्ड टूटा, 10000 फुट नीचे गिरा विमान, 140 से ज्यादा लोग थे सवार

वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में टूटी हुई विंडशील्ड पर जले हुए निशान और एक पायलट के हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर विमान के विंडशील्ड को पक्षियों के टकराने और दबाव में बड़े बदलावों को झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है, लेकिन हाई स्पीड से चलने वाली कोई वस्तु आसानी से इस सीमा को पार कर सकती है। यूनाइटेड एयरलाइंस ने पुष्टि की है कि कोई यात्री घायल नहीं हुआ और पायलट की हालत साधारण बताई है। एयरलाइन ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि आखिर विमान के विंडशील्ड में दरार किस कारण से आई।