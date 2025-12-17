मौसम बढ़ाएगा ठिठुरन: 17-20 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी, इन राज्यों में पड़ेगी जोरदार ठंड

सर्दी (Winter) ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिससे लोगों की कंपकंपी छूट रही है। मौसम और सर्द होता जा रहा है। हालांकि अभी भी देश के कई राज्यों में सिर्फ सुबह और रात को ही ठंड का असर दिख रहा है। दिन के समय धूप खिली रहने से मौसम शुष्क है। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों में तो अभी भी बारिश हो रही है। इसी बीच अब मौसम ठिठुरन बढ़ाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में 17-20 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। शीतलहर चलने से जोरदार ठंड पड़ेगी।