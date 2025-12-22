सर्दी से बढ़ेगी कंपकंपी: अगले 5 दिन शीतलहर की चेतावनी, इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

देशभर में सर्दी का असर बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में तापमान में गिरावट के साथ सर्दी बढ़ती जा रही है। मौसम में ठंडक बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी भी कई राज्यों में सिर्फ सुबह और रात के समय ही ठंड पड़ रही है। लेकिन अब सर्दी से कंपकंपी बढ़ने वाली है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में अगली 5 दिन शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है।