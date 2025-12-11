मौसम होगा ठंडा: 11, 12, 13, 14, 15 और 16 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी, इन राज्यों में सर्दी ढाएगी सितम

सर्दी (Winter) ने देशभर में दस्तक दे दी है। कई राज्यों में इसका असर बढ़ रहा है, तो कुछ राज्यों में सर्दी का असर अभी भी हल्का है। सुबह और रात के समय ठंड की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। हालांकि अभी दिन के समय धूप के कारण लोगों को आराम भी मिल रहा है। ठंड का प्रभाव इसी तरह जारी रहने वाला है। अब मौसम और ठंडा होगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 11, 12, 13, 14, 15 और 16 दिसंबर को कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है।