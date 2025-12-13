मौसम का नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव: 13, 14, 15, 16, 17 और 18 दिसंबर को इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

◙ नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में 13, 14, 15, 16, 17 और 18 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी जारी की है।



◙ मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से 13, 14, 15, 16, 17 और 18 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी जारी की है।



◙ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना में भी नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से 13-18 दिसंबर के दौरान मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है।



◙ नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश और ओडिशा में 13, 14, 15, 16, 17 और 18 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी जारी की है।



◙ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय में भी नए पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है।