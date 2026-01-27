सर्दी बढ़ाएगी ठिठुरन: 27, 28 और 29 जनवरी को चलेगी शीतलहर, इन राज्यों में पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड

सर्दी की वजह से लोगों की कंपकंपी छूट रही है। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में बारिश के बाद तापमान कम हो गया है और सर्दी बढ़ गई है। कई राज्यों में इस वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देश में अब सर्दी ठिठुरन बढ़ाएगी। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 27, 28 और 29 जनवरी को शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इस वजह से कई राज्यों में हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट (Winter Alert) है।