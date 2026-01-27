सर्दी बढ़ाएगी ठिठुरन: 27, 28 और 29 जनवरी को चलेगी शीतलहर, इन राज्यों में पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड

Cold wave warning issued by IMD
सर्दी की वजह से लोगों की कंपकंपी छूट रही है। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में बारिश के बाद तापमान कम हो गया है और सर्दी बढ़ गई है। कई राज्यों में इस वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देश में अब सर्दी ठिठुरन बढ़ाएगी। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 27, 28 और 29 जनवरी को शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इस वजह से कई राज्यों में हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट (Winter Alert) है।
राजस्थान और दिल्ली में नए साल में सर्दी का असर भी बढ़ गया। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश की वजह से ठंड और बढ़ गई। अब सर्दी ठिठुरन बढ़ाएगी। ऐसे में मौसम विभाग ने 27, 28 और 29 जनवरी को राजस्थान के कई जिलों में और दिल्ली में सुबह और रात के समय शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इससे हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी। सुबह के समय राजस्थान के कई जिलों में और दिल्ली में कई जगह कोहरा छाया रहेगा।
देश के पहाड़ी राज्यों-इलाकों में भी सर्दी ठिठुरन बढ़ाएगी। ऐसे में मौसम विभाग ने 27, 28 और 29 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। बर्फबारी और शीतलहर के डबल अटैक से हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी।
देश के कई राज्यों में सर्दी ठिठुरन बढ़ाएगी। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 27, 28 और 29 जनवरी को उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओड़िशा में कई जगह शीतलहर चलने की वजह से हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ेगी। इस दौरान लोगों को सुबह के समय कोहरे से भी राहत नहीं मिलेगी। इसके अलावा मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड में भी ठंड का असर बरकरार रहेगा और कई जिलों में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा।
