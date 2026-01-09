9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

सर्दी बढ़ाएगी ठिठुरन: अगले 7 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

Cold Wave Warning: देश में अब सर्दी और ज़्यादा ठिठुरन बढ़ाएगी। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 7 दिन शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है जिससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी और लोगों की कंपकंपी छूटेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 09, 2026

Cold wave warning issued by IMD

Cold wave warning issued by IMD

नया साल देशभर में कड़ाके की ठंड लेकर आया है। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, जिससे ठंड का असर बढ़ा है। सर्दीली हवाओं की वजह से लोगों की कंपकंपी छूट रही है। फिलहाल लोगों को इस हाड़ कंपाने वाली ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। देश में अब सर्दी और ज़्यादा ठिठुरन बढ़ाएगी। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में अगली 7 दिन शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। शीतलहर चलने की वजह से कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Winter Alert) है।

◙ उत्तरपश्चिम भारत

उत्तरपश्चिम भारत में सर्दी ठिठुरन बढ़ाने की तैयारी में है। इससे ठंड का प्रभाव बढ़ेगा। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के लिए चेतावनी जारी की है कि राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कई जगह शीतलहर चलेगी। इससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी। सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने का भी अलर्ट है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है कि अगले 7 दिन बर्फबारी की संभावना है।

◙ उत्तरीपूर्व भारत

ठंड का असर उत्तरीपूर्व भारत में भी बढ़ गया है और अब सर्दी ठिठुरन बढ़ाएगी। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के लिए मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी। सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने का भी अलर्ट है।

◙ पूर्वी और मध्य भारत

सर्दी अब पूर्वी और मध्य भारत में भी ठिठुरन बढ़ाएगी। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड में कई जगह अगले 7 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान शीतलहर चलने से लोगों की कंपकंपी छूटेगी।

◙ दक्षिण भारत

दक्षिण भारत में भी सर्दी ठिठुरन बढ़ाएगी। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक क्षेत्रों और तेलंगाना में कई जगह शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इस दौरान कई जगह तेज़ हवाएं चलने की भी संभावना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

09 Jan 2026 10:08 am

Hindi News / National News / सर्दी बढ़ाएगी ठिठुरन: अगले 7 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.