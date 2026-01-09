सर्दी बढ़ाएगी ठिठुरन: अगले 7 दिन पड़ेगी कड़ाके की ठंड, इन राज्यों में शीतलहर की चेतावनी

नया साल देशभर में कड़ाके की ठंड लेकर आया है। पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, जिससे ठंड का असर बढ़ा है। सर्दीली हवाओं की वजह से लोगों की कंपकंपी छूट रही है। फिलहाल लोगों को इस हाड़ कंपाने वाली ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। देश में अब सर्दी और ज़्यादा ठिठुरन बढ़ाएगी। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने कई राज्यों में अगली 7 दिन शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। शीतलहर चलने की वजह से कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Winter Alert) है।