दूसरी पत्नी को दोस्तों के साथ सोने पर किया मजबूर, चुपके से वीडियो भी बनाया, महिला की शिकायत ने मचाई खलबली!

बेंगलुरु में एक विवाहित शख्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। पत्नी ने पति पर विदेश में रहने वाले दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। आरोपी पति की पहचान सैयद इनामुल हक के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 min read